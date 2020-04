13 år gammel gutt gikk ut på balkongen – ble skutt og drept

– Jeg så politiet sikte våpnene mot bygningen, kort tid senere hørte jeg at folk ropte at gutten var blitt skutt, sier en nabo, Hadijah Mamo, om hendelsen som skjedde tirsdag kveld.

13 år gamle Yassin Hussein Moyo ble skutt mens han stod ute på balkongen i andre etasje i sin families hjem i Nairobi, melder nyhetsbyrået AP.

Politiinspektøren i Kenya har beordret en etterforskning rundt hva som skjedde. Dødsfallet etterforskes imidlertid som et uhell, da politiet mener at gutten ble truffet av et streifeskudd.

Etter å ha hørt lyden av skudd i gatene, skal gutten ha løpt opp i andre etasje, og gikk ut på balkongen for å få en oversikt over hva som skjedde.

– Vi trodde det ville være tryggere i andre etasje, forklarer guttens 19 år gamle søster, Aisha Hussein.

Søsteren forteller at de deretter så at politistyrken rettet et lasersikte mot gutten, før han ble skutt og drept.

Politivold

I Kenya er en person død av koronaviruset. I tillegg er over 50 personer bekreftet smittet.

Myndighetene i landet har innført et portforbud som hindrer kenyanerne i være utendørs mellom klokken 18 og 07, for å begrense smittespredningen i landet.

På lørdag forklarte innenriksminister, Fred Matiang'i, at portforbudet har som hensikt å beskytte innbyggerne mot en folkehelsetrussel. Matiang'i sa også at et brudd på portforbudet ville være «uansvarlig» fordi man satte andres helse i fare.

Portforbudet håndheves imidlertid med svært strenge metoder. På fredag brukte politiet tåregass for å spre en gruppe pendlere, som ventet på ferjen i havnebyen Mombasa.

Politiet bruker også batongslag som straff mot alle som ikke overholder portforbudet. Slagene skal ha tatt livet av taxisjåføren Hamisi Juma Mbega. Mbega var sent ute, fordi han måtte kjøre en gravid kvinne til sykehuset i Mombasa.

Human Rights Watch-forsker Otsieno Namwaya sier til NPR at politivolden ikke er overraskende, da politiet i landet har tatt i bruk liknende metoder tidligere. Namwaya er likevel bekymret ettersom flere kenyanere ikke har råd til å overholde portforbudet.

– Hvis de ikke får jobbe, så kommer ikke maten på bordet. Derfor har vi en urolig befolkning, og også en uforsvarlig politistyrke.

Korona i Afrika

Verdens helseorganisasjon (WHO) har bedt om at de afrikanske landene tar tøffe grep, etter at antallet land med bekreftede smittetilfeller har økt hurtig. Det har blitt bekreftet smitte i 48 av de 54 afrikanske landene.