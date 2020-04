375 norske bedrifter gikk konkurs i mars måned, viser ferske tall fra Konkursregisteret.

Det er 69 færre enn i januar og 41 færre enn i februar.

Så langt i år har Brønnøysundregistrene registrert 1235 konkurser, viser tallene som ble publisert i dag.

– Bare starten

NHH-professor Ola Honningdal Grytten er ekspert på makroøkonomi og økonomisk historie. Han tror det vi nå ser er starten på en rekke konkurser den kommende tiden. Men én faktor vi i særdeleshet bli avgjørende for hvor mange som går konkurs.

– Alt avhenger av varigheten på disse strenge restriksjonene som er innført. Nå har myndighetene kommet med noen sterke krisepakker, og de tar alle sikte på at dette er en midlertidig krise, en krise der bedriftene skal kunne berges når alt er over, sier han.

Samtidig, legger professoren til, vil det være uunngåelig at man vil se mange flere konkurser i tiden som kommer.

– Vi kommer til å se uvanlig mange konkurser fremover. Om det blir en kjempebølge, avhenger som sagt av varigheten på krisen, sier han.

Økonomiprofessor Ola Grytten tror det kommer flere konkurser. Foto: Helge Skodvin

– Forvent skred om det drar ut

Økonomiprofessor Ragnar Tveterås ved Universitetet i Stavanger mener også at regjeringens hjelpepakker vil kunne føre til færre konkurser - på kort sikt.

– Men forvent et konkursskred hvis koronakrisen strekker seg ut i andre halvår 2020 i form av redusert global etterspørsel etter våre eksportvarer og lav reiseaktivitet, sier han.

Tveterås mener det må sterk lut til dersom konkurser skal unngås ved en langvarig krise.

– Regjeringen må ha en svært generøs og finmasket korona pakke hvis et konkursras skal forhindres da, sier han.

Derfor går færre konkurs

Som TV 2 har fortalt før lå antall konkurser lavere enn vanlig, i midten av mars. Dette kan ha hatt sammenheng med at domstolen har redusert aktivitet etter at restriksjonene ble innført.

Presseansvarlig i Brønnøysundregistrene, Frode Nordfjellmark har overfor TV 2 satt spørsmålstegn ved om konkurstallene faktisk viser det hele bildet av hvor mange norske selskaper som går konkurs.

– Den er reell i form av at vi registrere det som er behandlet i tingretten. Men samtidig vet vi at de ikke prioriterer slike saker for øyeblikket. Da blir ikke bildet riktig, sa Nordfjellmark i forrige uke.