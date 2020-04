Data fra Inform Global Risk Index viser at befolkningen i sårbare land konflikt, fattigdom og dårlig utbygd helsesystem, kan bli rammet svært hardt av koronapandemien.

Innbyggerne i disse landene har tre ganger så høy risiko for å bli syke og seks ganger mindre sjanse for å få helsehjelp.

Mennesker i sårbare land har også fire ganger høyere risiko for matmangel og nesten ni ganger høyere risiko for å miste inntekt og eiendom, viser analysen.

Skremmende bilde

Risikoen for å bli arbeidsledig er også tre ganger så høy, og det samme er risikoen for at disse landene vil motta flyktninger.

– Denne analysen gir et skremmende bilde av hva vi dessverre kan forvente skjer ettersom covid-19 sprer seg i land i Asia, Afrika og Midtøsten, sier Cares generalsekretær Gry Larsen.

– Når en slik pandemi oppstår, svikter ikke bare helsesystemet som er sårbart fra før, men hele infrastrukturen, hele samfunnet kan komme til å svikte. Det er skremmende, sier hun.

Krig og konflikt

Hjelpeorganisasjoner som Care er særlig bekymret over følgene koronapandemien kan få i krigs- og konfliktherjede land som Syria, Jemen og Sør-Sudan, der innbyggerne i utgangspunktet er avhengige av nødhjelp utenfra for å overleve.

– Dette øker sårbarheten og skaden covid-19 kan påføre folk. Her trenger vi våpenhvile umiddelbart så vi får mulighet til å hjelpe. I tillegg må bistandsarbeidere klassifiseres som helt nødvendig personell så de ikke blir stoppet av smitteforebyggende tiltak, sier Larsen.

Samme status

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland deler bekymringen og har bedt om at hjelpearbeidere får samme status som helsearbeidere, som til tross for portforbud og stengte grenser får gå på jobb.

– Vi ber myndigheter om å få lov til å bli værende i felt og levere nødhjelp slik at vi kan hjelpe og beskytte de mest sårbare før det er for sent, sa Egeland nylig.

– Om hjelpearbeidere ikke får jobbe nå, fordi de blir stanset av nedstengninger eller blir tvunget til å være hjemme, så vil viktige hjelpeforsyninger gå tapt og mennesker på flukt vil miste den eneste hjelpen de får, sa han.