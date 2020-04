– Det er skittent

– Skal ha pengene tilbake

Forbrukerrådet mener russen har retten på sin side i denne saken.

– I noen tilfeller tilbyr arrangøren at arrangementet flyttes, eller at man kompenseres med billetter til andre arrangementer. For en del kan dette være et fullgodt alternativ. Russearrangement er imidlertid spesielle. Et arrangement neste år vil ikke være det samme for gruppen som egentlig er russ i år, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, til TV 2.

Hun understreker at forbrukerrettigheter skal respekteres, selv om samfunnet er i en spesiell situasjon.

– Hvis ingen av tilbudene er aktuelle, så har russen etter vårt syn krav på refusjon billetten for landstreffet. Avtalevilkår som fratar forbrukere retten på refusjon når selger ikke yter sin del fremstår som urimelige for oss. Dette forsterkes ytterligere at vi her snakker om unge forbrukere, sier hun.

Forbrukerrådet har mottatt en lange rekke klager fra misfornøyde russ, og jobber derfor med saken.

Frykter konkurs

Pressekontakt i Lund gruppen, Aasmund Lund, sier til TV 2 at de ikke har mulighet til å betale pengene tilbake til russen.

– Likviditeten er prekær. Vi har fire driftsavdelinger som er nede på ubestemt tid. Åpningen av Kongeparken er utsatt, Lunds Tivoli skulle åpnet nå – og over 100 personer er permittert, sier Lund, som understreker at det er fysisk umulig for dem å betale tilbake billett-pengene til russen.

Han sier også at de har laget et nytt arrangement for russen til neste år, som vil bli mye av det samme som de skulle fått i år, og at de derfor mener de har gitt russen et godt tilbud.

Samtidig håper han de blir omfattet av de nye tiltakene Kulturdepartementet skal legge fram fredag.

– Hvis vi hadde hatt mulighet hadde vi tilbakebetalt hver eneste krone. Nå håper vi å komme med i pakken som skal legges frem av Kulturdepartementet. Dersom vi blir en del av den, vil de midlene gå uavkortet til russen. Vi er veldig spente på hva som kommer på fredag, sier Lund.

– Hva tenker du om at dere nå får et søksmål rettet mot dere?

– Det er sånn det er. Vi har stor forståelse for russen som ønsker å få pengene sine. Men det er pandemi og vi har ingen omsetning. Selv om vi har stengt, så skal invest betales, strøm og husleie, sier han.