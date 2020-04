Reagerer kraftig på nye nød-respiratorer: – Enorm avsporing

Kan bli uforsvarlig behandling

Paula E. M. Lykke, leder i Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere stiller seg kritisk til å bruke nødrespiratorene.

– Nødrespiratorene som ble vist frem tirsdag, er det de gir seg ut for å være, en respirator til bruk i nød. Jeg er enig i at vi er i nød nå, men jeg er veldig betenkt til å bruke en slik respirator på pasienter med en alvorlig lungesvikt, sier hun.

Ifølge Lykke er det flere i intensivmiljøet som stiller seg kritisk til bruk av respiratoren. Hun sier de ikke kan forstå tanken bak.

– Én ting er å skaffe 1000 nye respiratorer, men en respirator utgjør ikke en seng eller medisiner. Man kan ikke legge en pasient i respirator uten medisiner. Da trengs det blant annet sprøytepumper, smittevern, seng, og personell. Hvis man ikke har det, begynner det å bli veldig uforsvarlig behandling, sier hun.

Ikke riktig løsning

Lykke vil ikke spekulere i hva slags andre tiltak regjeringen burde komme med, men er tydelig på én ting:

– For å behandle en pasient må man ha utstyret på plass. Det er helt åpenbart, poengterer hun.

Hun har forståelse for at Erna Solberg, Bent Høie og resten av myndighetene har behov for å gjøre noe.

– Vi ser også at Laerdal prøver å komme med gode løsninger. Men om det er riktige løsninger, det klarer jeg ikke å se at det er, sier hun.

Må prioritere

Lykke sier utfordringen nå er å prioritere ressursene på en god måte.

– Dersom våre antakelser om at nødrespiratorene ikke egner seg til behandling av Covid-19 stemmer, så kan kanskje disse respiratorene erstatte og frigjøre transportrespiratorer som er mer funksjonelle i behandling av Covid-19, sier hun.

Hun mener om man samtidig vurderer hvordan spesialkompetanse innen intensivavdelingen kan fordeles på mest hensiktsmessig måte kan dette bidra til at de kan behandle langt flere pasienter med ressurser de allerede har.

– Misforstår

Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad presiserer overfor TV 2 at produktet er nød-respiratorer, og ikke en erstatning for vanlige respiratorer.

– Dette er til bruk i en situasjon der du ikke har annet å hjelpe deg med enn hendene dine. Sånn sett kan nok dette produktet brukes på ganske mange pasienter, sier Nakstad.

Han legger til at nød-respiratorene nok ikke kan brukes på de aller sykeste pasientene, men på mange andre pasienter. Da kan vanlige respiratorer frigjøres for å brukes på pasienter som trenger det.

– Jeg tenker at man kanskje misforstår litt. Bemanning er minst like viktig som utstyr. Jeg har ikke forstått dette som er ønske om å øke med 1000 nød-respiratorer uten å ha bemanning til det, men et apparat man kan ha i bakhånd dersom man skulle gå tom for respiratorer, sier han.

– Hvis man får bruk for produktet er det klart det betinger bemanning og opplæring i en slik situasjon.

Lang sikt

Den assisterende helsedirektøren sier Norge ikke har bemanning til et så stort antall pasienter i dag, men at nød-respiratorene også er et supplement på lengre sikt.

– Det kan brukes i land som ikke har avansert utstyr, som i utviklingsland, som også kan rammes av pandemien. Dette er nok utstyr som vil brukes i sin rett, selv om de kanskje ikke kan brukes på intensivavdelingen, sier han.

Nakstad legger til at hvis regjeringen lykkes med strategien om å stanse smitten i Norge, så kan det være nød-respiratorene ikke vil brukes i det hele tatt.