Så frem til tidenes beste sesong:

I disse dager skulle de første cruiseskipene ha lagt til kai i den vesle bygda Flåm ved Sognefjorden. Men alle cruiseanløp er kansellert. Det samme er reiser med Flåmsbanen - som frakter 900.000 passasjerer hvert år.

– Det er surrealistisk, som i en dårlig film. Det er tungt, sier Aud Melås.

Det lå an til tidenes beste sesong med mange bestillinger på hotellet, bryggeriet, puben og restauranten som Melås driver.

– Vi sitter nå og planlegger ulike scenarier fremover utfra hvor lenge dette varer. Hvis hele sesongen ryker, får det enorme konsekvenser, sier Melås, som er administrerende direktør i selskapet.

SPEKTAKULÆRT: Flåmsbrygga hotell ligger i bunn av de stupbratte fjellsidene i Flåm. FOTO: Ingrid Fredriksen

Hun anslår at det totale tapet av omsetning kan komme opp mot 100 millioner i løpet av året.

Hele kommuner er lammet

Mandag skrev TV 2 at to av tre reiselivsbedrifter i Norge frykter konkurs. Koronakrisen rammer turistkommunene på Vestlandet ekstra hardt.

I Aurland kommune, som har rundt 2700 innbyggere, har 18,6 prosent av arbeidsstyrken søkt om dagpenger fra Nav - som er i toppen av alle kommuner Norge.

BRYGGERI: Evan Lewis, ektemannen til Aud Melås, lager prisbelønnet øl på Ægir bryggeri. FOTO: Ingrid Fredriksen

– Det er stopp på alle inntekter. Dette er en alvorlig situasjon for alle som driver med turisme her inne. De fleste familier er berørt, sier Arve Tokvam, daglig leder i Flåm AS, som blant annet driver Flåmsbanen.

Rundt 70 prosent av arbeidsplassene i Aurland kommune er direkte knyttet til turismen, og de fleste andre leverer varer og tjenester knyttet opp mot reiseliv.

– Hvis hele sesongen ryker, kan det ble helt katastrofalt, sier Tokvam.

Aud Melås går inn på hotellet, der den nyinnkjøpte isdisken står klar - men uten is og gjester. Selskapet er bygget opp bit for bit siden 2004 og har god likviditet, som enkelt forklart betyr penger i banken. Det gjør at de er mer robust i en krise.

– Hvor lenge kan dere fortsette driften uten å ha noen inntekter?

– Slik det ser ut nå kan vi klare oss til høsten, ut året kanskje, hvis vi bruker pengene fornuftig. Men det forutsetter at vi får lettelser både på lån og renter og hele pakken, sier Melås.

Hun sier krisepakkene til regjeringen er en god start, men at de ikke veier opp for at dørene er stengt og inntektene uteblir. Usikkerheten gjør det ekstra vanskelig.

– Vi jobber nå med ulike scenarier - varer dette i tre til seks måneder eller ut hele året? Vi tror ikke gjestene kommer tilbake med en gang når myndighetene åpner opp igjen. Frykten sitter der, sier hun.