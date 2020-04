Derfor droppet Glimt både lønnskutt og permitteringer

En rekke norske klubber har til nå valgt å permittere spillere. I Brann og Molde tar spillerne lønnskutt, mens i Rosenborg og Sarpsborg har man gitt spillerne ferie.

I Bodø har man valgt å verken permittere eller gi spillerne lønnskutt. Tidligere ble det kjent at NISO frykter at enkelte spillere på det høyeste nivået i norsk fotball vurderer å si opp kontrakten sin. Det slipper man altså i Bodø/Glimt.

Nok av arbeidsoppgaver

Ifølge daglig leder Frode Thomassen har ikke Glimt opplevd å se et vesentlig inntektsbortfall klubben har budsjettert med.

– I tillegg er våre vurderinger knyttet til at serien skal spilles i år, bare på en senere tidspunkt. Det er viktig for oss, sier Thomassen til TV 2.

Klubben har vurdert lønnskutt og permitteringer, men har valgt å utvide blant annet påskeferien.

– Vi har aldri vurdert å permittere våre spillere, sier han.

– Sett utenfra er vi en liten klubb med en liten administrasjon. For oss er det en annen hverdag, til forskjell fra de større klubbene. Vi har følt at vi kan ivareta arbeidsoppgavene vi har, men det har medført at vi må jobbe annerledes og tenke nytt. Vi opprettholder kvalitet i det vi gjør, innenfor andre rammebetingelser, sier Thomassen og fortsetter:

– For oss er det også viktig å vise til de ansatte vi er en trygg og god arbeidsplass, og at vi står sammen i tunge tider. Vi ønsker å synliggjøre for dem at vi står sammen i vanskelige tider. Samtidig er det viktig å følge med på samfunnet rundt oss.

– I fjor hadde dere et særdeles godt år, både sportslig og økonomisk. Er det en av grunnene til at dere ikke har måtte permittere eller ha lønnskutt?

– Det var et unntaksår. Vi har mål om å komme ut i et balanseresultat, og det er vanskelig å si noe om det allerede nå. Vi er på hver eneste dag, og justerer oss til samfunnet rundt oss. Det er mange momenter som spiller inn på hvilke tiltak vi iverksetter, sier han.

God dialog med spillerne

– Hvordan har dialogen vært med spillerne?

– Helt formidabel. Vi møter spillerutvalget jevnlig og drøfter ulike tiltak. Organisasjonen føler et felles ansvar, og spillerne har vært helt fantastiske. Vi står sammen, og går sammen i den krevende perioden vi nå står i, sier Thomassen.