Idol-programleder Katarina Flatland (30) og ektemannen Harald Meling Dobloug (31) delte den gledelige nyheten i onsdagens episode av deres felles podcast «Åpen journal».

– I dag har vi med oss en liten gjest fra start. Den er på størrelse med, denne uka, en sitron, starter Flatland, før hun røper at det selvfølgelig handler om at hun og Dobloug skal bli foreldre.

Holdt det hemmelig lenge

30-åringen bekrefter også de hyggelige omstendighetene overfor TV 2.

– Vi er overlykkelige over denne lille nyheten, og gleder oss stort til høsten, skriver Flatland til TV 2 i en tekstmelding.

BLIR FORELDRE: Harald Meling Dobloug og Katarina Flatland venter barn. Her er paret gjester hos Senkveld med Helene og Stian i mars. Foto: Bjorn Schei / TV 2

I podcast-episoden innrømmer paret at de har holdt på hemmeligheten lenge, og at det var en befrielse å endelig dele nyheten.

– Jeg kjenner at jeg skjelver, for nå har vi holdt på denne hemmeligheten i over tre måneder, begynner Flatland, før Dobloug legger til:

– Ja, men nå var det på tide å slippe hemmeligheten ut!

Ikke helt som planlagt

De forteller også at dette var et ønsket svangerskap, og paret selv har visst om graviditeten siden midten av januar. Den vordende pappaen legger til at han gleder seg veldig til å gå inn i et nytt kapittel av livet.

Videre forteller Katarina om at hun egentlig ville dele graviditeten med Dobloug på en morsom måte, og at dét ikke gikk helt som hun hadde planlagt.

– Da det plutselig var to streker på testen, så ble jo jeg helt svimmel, og skjønte ingenting. Jeg var så redd for at den streken skulle forsvinne, så jeg ropte deg inn på badet, var helt i ørska, og ba deg om å sjekke om det var to streker, forteller hun.

Har permisjon fra studiene

Flatland og ektemannen fant hverandre på utkledningsfest for medisinstudenter i 2011, og giftet seg 30. juni i 2018.

Dobloug jobber som lege, mens Flatland er i ferd med å fullføre sitt medisinstudie. Tidligere i år røpte imidlertid programlederen at hun tar permisjon fra studiene denne våren, og fokusere på jobben som Idol-programleder.

– Forrige halvår kjente jeg at når jeg kjørte på med jobb, skole og alt på en gang, så ble det litt i overkant for helsen, fortalte 30-åringen til God morgen Norge i januar.