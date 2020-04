Ronaldinho ble verdensmester i 2002, spilte 97 kamper og scoret 33 mål for Brasils landslag.

Det har gått i kraftig nedoverbakke for eks-stjernespilleren det siste snaue året. I fjor ble hans 50 eiendommer konfiskert av myndighetene i Brasil.

Dette skjedde på grunn av at Ronaldinho hadde mye ubetalt skatt og bøter som hadde hopet seg opp over en periode på ti år.

Nå er det lekket ut bilder fra fengslet der Ronaldinho oppholder seg. Han var søndag med på en fotballtennisturnering for tomannslag. Flere aviser melder at han tapte finalen for to innsatte som sitter inne for drap og væpnet ran.

For noen uker siden ble Ronaldinho og hans eldre bror Roberto anholdt mistenkt for å ha brukt falske pass for å komme seg inn i Paraguay. Begge har på det sterkeste avvist anklagene.

Det er ventet at de to må sitte ytterligere fem måneder i fengsel før de slipper ut. Ronaldinho feiret sin 40-årsdag bak murene.

I fengselet går det innimellom i fotball i de store luftegårdene, men Ronaldinho har det tungt ifølge en tidligere lagkamerat.



– Han er trist. La oss håpe han slipper ut snart, sa Nelson Cuevas etter et besøk nylig.