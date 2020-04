Grealish har vært i storform for Aston Villa denne sesongen, og flere britiske medier har koblet ham til storklubber som Manchester United, Manchester City og og Liverpool.

Søndag morgen krasjet 24-åringen inn i to parkerte biler, etter å ha vært på fest ifølge Daily Mail. Aston Villa uttrykte skuffelse etter at Grealish ikke fulgte påbudet om å holde seg hjemme under koronakrisen, og har bøtelagt kapteinen med to millioner kroner.

– Det var et øyeblikk av grov dumskap. Jeg er en stor fan av ham, og jeg er veldig skuffet, sier tidligere fotballspilleren og nå ekspertkommentator for beIN Sports, Andy Gray i TV-programmet The Keys & Gray Show.

– Jeg har sett gutten vokse opp. Ja, da han var 18/19-år havnet han i et problem eller to, men han har modnet og blitt voksen. Men dette var en enorm feildømming. Disse ungdommene, og de er fremdeles ungdommer, vet ikke hva de skal ta seg til. Når du har hverdagsrutinen ifra dem er de som alle oss andre, og de vet ikke hva de skal fylle dagene med, fortsetter Gray ifølge The Mirror.

Han tror likevel ikke søndagens hendelse vil ødelegge for Grealish.

– Jack Grealish forlater klubben i sommer. Når overgangsvinduet åpner vil han gå til en storklubb, mener Gray.

24-åringen beklaget handlingene sine på Twitter mandag, og uttrykte at han var flau og at det var dumt av ham å dra hjemmefra. TV 2s fotballekspert Brede Hangeland tror heller ikke storklubbene har mistet interessen rundt stjerneskuddet, men påpeker at Grealish må ta seg sammen.

– Klubbene merker seg naturligvis dette, og Grealish tåler ikke mye mer utenomsportslig oppførsel hvis han vil til en større klubb. Samtidig har han bedt om unnskyldning på en skikkelig måte. Jeg tror derfor ikke at dette ødelegger interessen fra for eksempel Manchester United. De store klubbene er vant med å håndtere store «egoer», sier Hangeland og understreker at det er viktig at Grealish nå viser karakter og ikke gjør noe dumt i nærmeste fremtid.