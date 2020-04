Landslagsløperne i langrenn får "lønn" eller godtgjørelse fra Norges Skiforbund. Deler av dette bortfaller nå.

– Vi har hatt to typer godtgjørelse, en sponsorinntekt vi i forbundet har solgt for løperne som utgjør cirka 200 000 kroner. Dette fortsetter. I tillegg har vi hatt noe vi kaller "bankstipendiet", på i overkant av 100 000 kroner. Dette forsvinner nå, forklarer langrennssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig.

– Løperne får til gjengjeld en reklameplass på sine jakker som brukes i verdenscupsammenheng. Dette kan de nå selge selv, forteller Bjervig.

– Kan dette, Bjervig, bety økt risiko for økt klasseskille i langrenn?

– Ja, det tror jeg.

Og Bjervig får støtte i synet:

– Dette fører til at de aller beste utøverne kommer best ut av det, sier regjerende verdensmester på 50 kilometer, Hans Christer Holund.

Holund understreker samtidig at han mener at det er rett og rimelig at de som går fortest på ski og er mest profilert også tjener best.

– De har størst markedsverdi og tjener best. Slik er verden, mener Holund.

– Denne nyordningen har vært på bordet lenge før korona-viruset kom. Denne modellen har presset seg fram etter ønske fra løpere og klubber som har ønsket å få en større del av markedsverdien til løperne. Dette er ingen ordning for å spare penger, forklarer Bjervig.

Hans Christer Holund har en litt annen oppfatning.

– Det er vel ikke vi utøvere som bestemmer dette. Det er vel mer et problem som har oppstått i senere tid hvor Skiforbundet har slitt med å få sponsorer og ikke har klart å skaffe sponsor til dette jakke-merket. Og da er det lettere for dem å "lease" ut dette jakkemerket til oss løpere. Dette er jo en slik ordning som også skiskytterne har.

Selv definerer Holund seg som en "midt på treet" i landslagets hierarki. Og håper at han etter konrona-tiden å komme i kontakt med en sponsor.

– Nå må jeg ut på markedet og finne meg sponsor. Det er aldri lett å få seg sponsor, og det blir ikke enklere nå. Det blir en krevende jobb. Vi er i en spesiell situasjon nå. Det er selvsagt ikke det første bedrifter tenker å sponse utøvere nå.

– Jeg kjenner deg som en utøver som er opptatt av å trene og som kvier seg litt for en slik oppgave - med å selge seg selv?

– De siste fem årene har jeg hatt 100 prosent fokus på å bli en bedre skiløper og jeg føler at jeg har blitt bedre. Jeg kunne nok tjent mer i kroner og øre hvis jeg hadde prioritert sponsorarbeid.

– Tror du at det blir trangere økonomisk?

– Vi mister et stipend som har vært veldig kjærkomment, og det blir ikke bare-bare å få inn tilsvarende beløp. Så helt ærlig: det blir nok litt trangere, ja.