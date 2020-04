Allerede da koronatilfellene begynte å blusse opp i Norge begynte folk å henvende seg til Nettkirken og spørre om dette var uttrykk for Guds vrede, ifølge Vårt Land.

Nettkirken.no er kirkens digitale samtaletilbud, der man kan chatte med prester og diakoner.

Nå melder avisen at Høyskolen for ledelse og teologi (HLT), som er tilknyttet Pinsebevegelsen og Det Norske Baptistsamfunn, opplever en fornyet interesse for endetiden.

Der har det vært stille etter at mange trodde verden skulle gå under ved tusenårsskiftet, noe som ikke slo til. Nå vil dagens unge kristne vite mer om endetidsforkynnelse.

– Det oppleves som aktuelt. Vi får spørsmål fra studenter som gjerne vil lære mer om dette. Det er også menigheter som setter det på dagsorden, sier rektor Arne Mella ved HLT.