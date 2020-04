For hver dag som går i New York ser man nye tegn på at hverdagen er blitt totalt forandret. Det siste er at det nå er satt opp 14 sykehustelt i Central Park, bare noen meter fra Fifth Avenue og flere av New Yorks største museer.

Må doble kapasiteten

Koronaviruset har tatt mer enn 1000 menneskeliv bare i New York. Guvernør Andrew Cuomo sier delstaten må doble kapasiteten på sykehusene for å kunne håndtere pandemien.

Siden det vil være umulig for alle sykehusene å gjøre dette på egen hånd har myndighetene etablert flere midlertidige sykehus rundt om i New York. Et av dem blir i Central Park.

– Når man driver nødhjelp drar man vanligvis til et utviklingsland, ikke New York og Central Park, sier Shelly Kelly til TV2.

Hun er en av sykepleierne som skal jobbe på intensivavdelingen på det nye feltsykehuset i Central Park. De skal samarbeide med Mount Sinai, et av New Yorks største sykehus, og overta flere av pasientene deres.

– De trenger litt avlastning. Helsepersonellet der gjør alt de kan og vi skal hjelpe dem, sier Kelly.

Fullt før dagen er omme

Det er til sammen 68 sykehussenger i Central Park fordelt på 14 telt. På den nyopprettede intensivavdelingen vil det være 10 respiratorer.

Myndighetene i New York er på desperat jakt etter respiratorer. Guvernør Cuomo anslår at New York i verste fall kan trenge så mange som 40 000 stykker, og mangelen er så akutt at helsemyndighetene undersøker om det er mulig å la to pasienter dele en respirator.

For mange av pasientene som blir sendt til Central Park kan respiratorene redde livene deres.

– Fordi COVID-19 angriper pasientenes lunger så trenger vi respiratorene, sier Kelly.

Feltsykehuset åpnet tirsdag morgen amerikansk tid, og de ansatte forventer at alle sengene vil bli tatt i bruk før dagen er over.

– I løpet av kvelden kommer hele denne plassen til å være full, sier Kelly.

Frykter ikke viruet

Kelly jobber for den kristen-konservative hjelpeorganisasjonen Samaritan’s Purse, som skal drive sykehuset i Central Park. Hun har tidligere drevet nødhjelp ved naturkatastrofer på Filippinene, krigen i Irak og Ebola-epidemien i den Demokratiske Republikken Kongo.

– Vi tar forholdsregler ved å ha på oss riktig utstyr, vaske hendene og behandle alle pasientene som Jesus ville gjort, sier Kelly.

Hun har aldri tidligere blitt sendt ut i felt i hjemlandet, og nå står hun ovenfor det som kan være hennes farligste oppdrag.

– Jeg går inn i dette med øynene åpne. Jeg vet at det er risikabelt, men jeg er ikke redd, sier hun.