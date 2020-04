Det finnes ganske mange menn som skjuler en hemmelighet under genserne sine.

En av dem er 25 år gamle «Lars». Han ønsker å være anonym, og «Lars» er ikke hans ekte navn.

25-åringen har det som på fagspråket heter gynekomasti, nemlig forstørrede brystkjertler hos menn, men er ikke alvorlig rammet.

Tabubelagt

Nå har han bestemt seg for å ta en operasjon for å fjerne mannebrystene.

Først kort tid før operasjonen betrodde «Lars» seg til sin samboer om problemet han slet med, og at han hadde bestemt seg for å operere. Før det hadde han ikke snakket med noen om komplekset.

– Jeg tror hovedsaklig det handler om at bryster tilhører kvinner. Og det å se konturene eller noe som ligner litt, for en mann, det er veldig ubehagelig. Det ser feil ut. Det ser ut som jeg ikke er som jeg skal, sier «Lars».

I en tid hvor folk er villig til å dele nesten alt offentlig, sier dette mye om hvor tabubelagt temaet er. Thomas Berg er lege ved Cosmo Clinic, han beskriver pasienter som «Lars» slik:

FØR OPERASJONEN: «Lars» tror det blir et nytt liv etter operasjonen. Foto: Kelly Neal/Helsekontrollen

– Veldig ofte kler de seg i vide klær slik at brystkassen ikke skal synes. De vil ikke kle av seg i helsestudio, i dusjen eller på badestranda, og kanskje ikke foran partneren. Det er mange som kvier seg for det, og det kan påvirke dem psykososialt.

Fakta om mannebryster Kvinner og menn er utstyrt med samme slags brystkjertler

I teorien kan menn produsere melk

Når balansen mellom testosteron og østrogen blir forstyrret, kan menn utvikle forstørret brystkjertel. Det kalles gynekomasti.

Flere menn velger operasjon

Det er den skamfølelsen som driver mange menn mot operasjonsstua. Cosmo Clinic har merket en økning i antall menn som får brystreduksjon, men vil ikke oppgi tall av konkurransehensyn. Ifølge klinikken var økningen i prosent fra 2017 til 2018 på 79%, og mellom 2018 og 2019 var det en økning på 25%.

Hva skyldes denne økningen? Ingen er helt sikre. Berg spekulerer i om det kan ha med økt kroppsbevissthet å gjøre, og økt tilgang på informasjon om kirurgisk behandling.

– Hva sier du til dem som sier at man bør akseptere kroppen sin som den er?

– Det er lett for oss andre å si at dette må du leve med. Men for den enkelte person er dette kjempeviktig. Jeg synes det er viktig at man respekterer det, sier Berg.

«Lars» sier at aksept for egen kropp er et poeng.

STORE BRYSTER: Gynekomasti finnes i varierende grad, dette er høy grad. Foto: Thecosmeticsurgery.net

Hvor vanlig er gynekomasti? Halvparten av gutter utvikler gynekomasti i løpet av puberteten, men de fleste vokser det av seg.

Halvparten av gutter utvikler gynekomasti i løpet av puberteten, men de fleste vokser det av seg. Cirka 65 prosent av alle menn mellom 50 og 80 år får noen grad av gynekomasti.

Overvektige har hyppigere gynekomasti, delvis på grunn av hormonubalanse, men også på grunn av ren fettdeponering. Det heter pseudo-gynekomasti. Kilde: NHI.no

– Jeg har prøvd å akseptere det i 10 år. Jeg har trent mye for å bli kvitt det. Jeg har vært nærmest undervektig og fremdeles hatt det. Ingenting som har stått i min makt har kunnet fikse det, jeg ønsker bare å se normal ut i mine øyne.

Operasjonen med fettsuging og fjerning av kjertler tar omtrent halvannen time. Etter operasjonen følte «Lars» seg bra, men han må vente noen uker på å få se det endelige resultatet.

– Jeg tror det blir et nytt liv etter dette, sier han.