Elise (12) og pappa har gymtimene hjemme i stua

Erteposer, gymvester og kanonball er i disse dager byttet ut med nettbrett og datamaskiner.

Familien Krantz er klar for en av ukens kroppsøvingstimer.

– Husk å sende inn video! Det er kun vi lærere som skal se det, så ikke vær redd for å dumme deg ut, sier kroppsøvingslærer ved Damsgård skole i Bergen, Ørjan Norheim Johansen.

Han har nettopp hoppet opp og ned foran webcamera.

For det er ikke bare matematikk, lesing og skriving som har fått helt ny plattform. Over 600 000 elever med hjemmeskole skal også ha gym.

Mye stillesitting på hjemmeskole

– Vi sitter nok mer stille nå som vi ikke er på skolen, og heller ikke kan gå på fritidsaktiviteter som turn og fotball, sier 12 år gamle Elise Krantz.

Hun varmer opp på tredemøllen i kjelleren før dagens kroppsøvingsoppgave: Styrketrening.

Selv trener hun hver dag, ofte med pappa – som også har hjemmekontor.

– Det er gøyere å ha gym på skolen, med venner og en stor gymsal. Og det er kanskje mer slitsomt å ha gym med pappa, ler hun.

STUEN: Det kan være utfordrende å være aktive nok når skoler og fritidsaktiviteter er stengt. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Sitter for mye stille

Barn og unge er anbefalt å være aktive i minst 60 minutter om dagen. Men studier gjennomført av Norges idrettshøgskole og Folkehelseinstituttet slår fast at norske barn og ungdom ikke beveger seg nok.

Barn i grunnskolen har i snitt sitt høyeste aktivitetsnivå i storefri på skolen, ungdommer har høyest nivå på ettermiddagen.

Da alle landets skoler ble stengt 12. mars, ble skolehverdagen snudd på hodet. Det gjør trolig at flere barn nå sitter mer stille enn til vanlig.

Digital gymtime

Det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får god opplæring, også i kroppsøving. Og ifølge Utdanningsdirektoratet er det spesielt viktig at lærere for de yngste elevene «tar hensyn til at de har behov for mye fysisk aktivitet...»

TENKE NYTT: Lærer Kristin Skibenes. Foto: TV 2

– Mange skoler og lærere gjøre en kjempeinnsats for å legge rette til mest mulig fysisk aktivitet, selv nå når skolene er stengt. Elevene forteller at de savner skole og fritidsaktiviteter, sier kroppsøvingslærer ved Damsgård skole, Kristin Skibenes.

– Vi har måtte tenke helt nytt, spesielt på måten i inspirerer elevene til å gjennomføre det, fortsetter hun.

For Skibenes har utfordringen vært å dokumentere elevenes aktivitet. Løsningen har blitt korte videosnutter.

– Mange har sagt at det har vært postivt, de har fått trent og vært i fysisk aktivitet.

Savner skolegym

For Teodor Silva De Brito (12), som også går på Damsgård skole, er det største savnet å ikke få dratt på fotballtreninger. Hjemmeskole og sosial distansering gjør at fotball og klassekamerater er byttet ut med skateboad.