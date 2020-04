Niloshan Senthurvasan og kompisene var blant flere som samlet seg på Voldsløkka i Oslo for å endelig spille litt fotball igjen.

– Jeg ble jo veldig glad da de åpnet banene. Det har blitt mye tid inne den siste tiden. Nå som banen åpnet, så fikk vi endelig røre litt på ballen, spille med gutta og ha det morsomt, forteller Senthurvasan til TV 2.

Mens Oslo-innbyggerne kan benytte seg av banene i Oslo, er fortsatt baner stengt andre steder i landet. Blant annet på Sunnmøre.

– Jeg oppfatter at stenging av fotballbaner går på tvers av det Folkehelseinstituttet egentlig mener, og det synes jeg er dumt. Idretten er et viktig forankringspunkt for barn og unge, og da bør man strekke seg langt for å holde den åpen, sier sportslig leder i Aalesund fotballklubb, Bjørn Erik Melland.

Melland synes det er trist å se stengte fotballbaner på Sunnmøre.

– Vi vet baner ofte kan bli overfylt. Jeg er helt sikker på at vi hvert fall på Sunnmøre eventuelt kan justere opp internjustisen, slik at vi passer på hverandre og forholder oss til regler, sier Melland.

Han mener det er mulig å kombinere forsiktighet og fotball.

– Det er viktig å verne om de arenaene vi kan verne om, innenfor de retningslinjene som ligger fra helsemyndighetene. Hvis man klarer å bekjempe koronaen og samtidig ha fotballbanene åpne, så vil det være en kjempefordel, sier Melland, og fortsetter:

– Jeg tenker at voksne og barn over 15 år klarer å følge reglene fra myndighetene. Så kan for eksempel de under 15 ha med seg foresatte noen som sørger for at retningslinjene følges.

Datteren til sportssjefen synes det er kjedelig at reglene praktiseres ulikt.

– Det er kjedelig. Vi har jo lyst til å satse og forberede oss til sesongen, om den blir noe av, sier Hannah Molvær Melland.