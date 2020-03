200 biler vendt mot en scene på en parkeringsplass. En meters avstand mellom hver bil. Et band på scenen. Plutselig gikk det ann å gå, unnskyld, kjøre på ekte konsert igjen.

Konsertselskapet Bary og streamy.no har jobbet dag og natt de siste dagene for å finne kreative løsninger på hvordan de kan spre kultur til folket under Korona-krisen.

Resultatet er at rapp-gruppen Klovner i Kamp spiller på det som trolig er Nordens første “drive-in-konsert” på parkeringsplassen på Norges varemesse på Lillestrøm i morgen.

– Vi skal spille, og det skal en hel masse andre artister også i ukene som kommer, sier Espen «Dansken» Selvig til TV 2.

– Det som er spesielt er at dette er konsert som i gode gamle dager, før Korona, med publikum. Eneste forskjell er at de sitter i bil, smiler «Dansken»

Bransje i krise

Prislappen for at en personbil med opp til fem passasjerer kan få med seg live-konserten er ifølge arrangøren 1000 kroner. I tillegg kan folk kjøpe billetter til strømming av konserten. Målet er at dette skal generere penger til en bransje i dyp krise.

– På denne måten får vi spilt for publikum, og vi får satt i sving alle de arbeiderne, hele næringskjeden som følger med artister som er på turne. Alle disse har mistet jobben på grunn av Korona, sier «Dansken» til TV 2.

– Ved å lage en drive-in-konsert som dette her så får de jobb, i hvert fall i noen dager, legger han til.

Henter tilbake permitterte

Selskapet Bari leverer lyd, lyd og sceneutstyr til konserter. Nå har selskapet permittert 50 personer som følge av Korona-krisen. Ved å arrangere disse drive-in-konsertene har de kunne hente tilbake 20 av de permitterte.

– Det blir spennende å se om vi får til dette her nå, og om det fungerer. Det er en høy satsing da. Men vi må jo prøve å gjøre ett eller annet. Vi kan jo ikke bare sitte hjemme å se på at dette skjer, sier Morten Bakke som er forretningsutvikler i Bari.

Foreløpig er planen at det skal holdes en drive-in-konsert hver dag på Lillestrøm til over påske. Programmet er ikke ferdig, men i følge arrangøren skal noen av Norges største artistnavn fra både musikk og underholdning opptre.

– Jeg gleder meg skikkelig. Vi har jo måtte kansellere alle våre konserter fremover, og det skal bli utrolig gøy å spille for et ordentlig publikum etter all den isolasjonen vi nå har hatt sier Thomas «Fingeren» Gullestad til TV 2

Aslak Rakli Hartberg er spent på kjemien bandet får med et publikum når de sitter i bil, men lover at de skal gi alt.

– Hvis vi gjør det halv-bra kan folk bruke vindusviskerne, og hvis de syns det er bra kan de tute og bruke fjernlyset, legger Espen «Dansken» Selvig til.