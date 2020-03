Politiet er på stedet ved Sinsen skole i Oslo, etter et slagsmål.

En fornærmet har blitt kjørt til legevakt etter å ha fått behandling i ambulanse på stedet.

– Han har et kutt i et ben, som er forenelig med kniv, og et sår i hodet som muligens kommer fra slag, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til TV 2.

Fem personer er sett forlate stedet. De er beskrevet som mørke i huden, og i alderen 15 til 18 år.

De skal ha stukket fra stedet i en mørk bil, muligens en Golf.

Politiet søker med patruljer i området.