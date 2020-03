TV 2 avslørte i februar at Det kinesiske skiforbundet hadde stukket av fra en regning på mellom fire og fem millioner kroner.

Høsten 2018 kom det totalt 22 kinesiske ungdommer til Norge for å lære seg å hoppe på ski.

Avtalen var at de skulle være her fram til 2022. Det langsiktige målet var at én av dem skulle bli god nok til å være med på OL i Beijing. Men i slutten av oktober i fjor forsvant hele den kinesiske hopp-delegasjonen over natta.

Og de nektet etterpå å betale det hoppavdelingen i Skiforbundet mente de hadde utestående.

– Taper flere millioner

Nå har de endelig blitt enige om et forlik, etter at generalsekretæren, Sarah Lewis, i det internasjonale skiforbundet (FIS) personlig engasjerte seg i saken. Etter det TV 2 forstår skal Kina ha betalt rundt halvparten av beløpet de ble avkrevd.

– Det ser ut til at vi taper flere millioner kroner på dette prosjektet slik det ser ut nå, sier sportssjef Clas Brede Bråthen, til TV 2.

Bråthen som var prosjektleder for Kina-prosjektet forteller at de etter hvert ikke fikk kontakt med kineserne og dermed overlot forhandlingene til folk over dem i systemet. Til slutt havnet saken helt til topps i FIS. Da generalsekretær Lewis kom med et tilbud fra Kina, så følte hoppkomiteen at de ikke kunne si nei. Selv om de ikke var fornøyde med summen de ble tilbudt.

– Vi tolket det dithen at vi måtte takke ja til det tilbudet kineserne kom med. Noe som vi mener er under halvparten av det vi mener at vi rettmessig hadde krav på, sier Bråthen.

– Men å stå alene i kampen mot Kina i den sammenhengen, valgte vi ikke å ta sjansen på.

– Folk mener vi har vært grådige

For Bråthen er noe av det verste at det i denne drakampen med Kina har begynt å versere rykter internt i norsk idrett om at hoppavdelingen hadde beregnet litt for stor avanse, og prøvde å sko seg på Kina-prosjektet. TV 2 har også fått flere tips om dette, uten at de har blitt verifisert skriftlig.

– Vi har ikke regnet noe særlig avanse på dette prosjektet i det hele tatt. Og det er ganske uinteressant også. For nå sitter vi igjen med et tap på flere millioner kroner. Jeg hører folk mener vi har vært grådige, men det baserer seg på totalt fraværende innsikt. De kan bare komme til meg og spørre, så skal de få tallene, tordner Bråthen.

Tapet gjør at hoppkomiteen i Skiforbundet går på et minusresultat for 2019. Og to millioner kroner er så mye penger for hopp at det kommer til å ramme aktiviteten.

– Ja, det får konsekvenser over hele linja. Definitivt. Det er en ekstrem vond følelse. Jeg skulle ønske at vi heller kunne brukt de pengene vi nå har brukt på kinesere på unge norske jenter og gutter.

Spesielt rekrutteringsarbeidet kan bli skadelidende.

– Det beløpet vi taper er omtrent like stort som vi de siste sek syv årene har brukt på å kjøpe inn hopputstyr til rekrutteringsarbeidet vårt. Så det er et godt bilde hvordan dette rammer, sier Bråthen.