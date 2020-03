Tirsdag opplyste Privatistkontoret i Oslo at ingen eksamener i perioden 14. april til og med 30. april vil avholdes.

Dette er som følge av koronaviruset.

Dermed vil ingen eksamener avholdes i april, da det ifølge Privatistkontoret ikke er mulig å gjøre dette på en forsvarlig måte.

Til sammen 9000 elever skal ta privatisteksamen i Oslo dette semesteret, 2000 av disse skulle tatt eksamen i april.

– Vi håper at vi skal kunne gjennomføre eksamen senere i år. Vi vil selvfølgelig holde kandidatene godt informert, sier utdanningsdirektør Marte Gerhardsen.

På sine nettsider opplyser Privatistkontoret at det ikke er mulig å flytte eller bytte sin eksamensdato.

Alle eksamener i grunnskolen og skriftlige eksamener i videregående skole her i landet er allerede blitt avlyst på grunn av koronautbruddet, og elevene vil få vitnemål. Men privatister kan ikke få karakter i faget uten eksamen.

– Vi er i tett dialog med Kunnskapsdepartementet om dette og avventer hva de kommer med når det kommer til muligheter for å gjennomføre eksamen på alternative måter. Vi skal gjøre alt vi kan for å sørge for at eksamen skal kunne gjennomføres, sier Gerhardsen.