Gransæther er gründer og havnet i hjemmekarantene tidlig i mars, etter at han hadde hatt et møte med italienske forretningspartnere.

– Det fikk meg til å tenke at dette er en krise som kan komme til å slå til i Norge også, sier Gransæther, som jobber i Edge Health Technologies, til TV 2.

Den Stavangerbaserte ingeniøren har familiemedlemmer som er bosatt ulike steder i Europa. Flere av dem er i aldersgruppen som vil bli nedprioritert for respiratorhjelp flere steder.

– Siden jeg er ingeniør, tenkte jeg at det må finnes en designløsning på dette problemet også.

Samarbeidsprosjekt

Han tok kontakt med Forsvarets forskningsinstitutt og bedriften Laerdal Medical med sin løsning. De tente på ideen, og i samarbeid med Servi AS har aktørene utviklet det som er blitt en produksjonsklar nød-respirator.

Gründer og ingeniør Eivind Gransæther. Foto: Magnus Halvorsen Wathne, TV 2

– Hvis man går tom for respiratorer, må man ha helsepersonell som pumper oksygenbager manuelt. Hvis du har noen maskiner som kan gjøre den manuelle jobben lettere, så avlaster du helsepersonell. Det er det denne maskinen gjør, forklarer Gransæther.

Nød-respiratoren har blitt testet og anbefalt av kliniske eksperter ved universitetssykehusene i Stavanger og Oslo.

Bestilling fra regjeringen

Regjeringen har bestilt 1000 eksemplarer av det nyutviklede apparatet. Statsminister Erna Solberg (H) brukte tirsdag den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen til skryte av samarbeidsprosjektet.

– Dette viser hva vi kan få til i dette landet når det virkelig gjelder. Her har ulike miljøer funnet sammen og brukt kompetansen sin på nye måter, sier Solberg.

Det er regjeringen skal finansiere prosjektet. Apparatene skal etter planen være klare til å tas i bruk innen 1. juni.

Regjeringen har bestilt 1000 eksemplarer av maskinen Eivind Gransæther fikk idéen til. Foto: Magnus Halvorsen Wathne, TV 2

Vurderer eksport

Norge har i dag 682 respiratorer, i tillegg til at 441 skal leveres i løpet av våren.

Helseminister Bent Høie (H) opplyste tirsdag at de 1000 apparatene regjeringen har bestilt, er mer enn det man trenger i Norge.

– Men vi vet at det er et stort behov også i andre land og ser derfor på muligheten for eksport, sier Høie.