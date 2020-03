Idrettslagene blør. Ber regjeringen om akutte tiltak

Tre akutt-tiltak

NIF ber om at regjeringen komme med nye tiltak som raskt vil bedre idrettslagenes vanskelige økonomiske situasjon.

De foreslår følgende akutthjelp:

Full momskompensasjon for 2018 og 2019

Frafall av leie av idrettsanlegg

Rentekompensasjonsordning

Arbeiderpartiet er et av partiene som har vært tidlig ute med å foreslå momskompensasjon som et tiltak for idretten.

– Jeg savner en pakke som hjelper idretten over hele Norge. Vi mener det er en veldig enkel løsning å gi full momskompensasjon for 2019, og tilsvarende sum for 2018. Det ville helt ubyråkratisk ha fått cirka 700 millioner ut til idrettslagene, sier stortingsrepresentant Trond Giske (Ap).

VIL HA MOMSKOMPENSASJON: Trond Giske og Arbeiderpartiet. Foto: Berit Roald

Han trekker frem at Stortinget allerede har vedtatt full momskompensasjon om fire år.

– Nå er vi i en helt ekstraordinær situasjon, da bør vi bare gjøre det vi allerede har bestemt å gjøre, men gjøre det nå, sier Giske.

Sotra SK tror momsfritak ville hjulpet klubben ut av den vanskelige økonomiske situasjonen. De eier og drifter flere anlegg selv.

– Tiltak som gir utslag direkte er bedre enn et eventuelt fremtidig tilskudd, sier Daglig leder Dan Christensen.

– Hva frykter dere mest i den situasjonen dere står oppe i?

– At vi ikke klarer å hente inn inntektene vi skulle hatt denne våren.

TV 2 har kontaktet Kulturdepartementet for å få svar fra Kulturminister Abid Raja (V) angående Idrettsforbundet sine forslag til akutte tiltak, men har foreløpig ikke fått svar.