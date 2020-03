Dommen fra Bergen tingrett kom mandag ettermiddag.



Mannen fikk 15 prosent strafferabatt for å ha erkjent de faktiske forhold, og straffskyld, i tillegg til å ha deltatt i rettssaken via videolink, slik at den kunne gjennomføres tross koronautbruddet, skriver Bergens Tidende.

21-åringen er dømt for flere alvorlige voldshandlinger de siste årene. Denne gangen ble han dømt for å ha trampet en mann som lå på bakken i hodet ved en bybaneholdeplass. Offeret fikk hjernerystelse, et kutt som måtte sys og var bevisstløs i flere minutter.

Mannen får en fengselsstraff på ett år, der to måneder gjøres betinget. 210 dagers varetektsfengsel blir trukket fra.