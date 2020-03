Hvor var EU da Italia ba om hjelp?

En halvdød euro

Solidariteten har også sviktet når de som trenger det mest økonomisk, har bedt om hjelp. Euro-sonen er i krise, slik den var under finanskrisen. 13 regjeringer har bedt om et felles gjeldssystem, såkalte "corona-bonds". Bonds er obligasjoner eller kall det gjeldsbrev som betyr at landene i eurosonen kollektivt garanterer for hverandres gjeld. Landene i sør, som Frankrike, Spania og Italia, har lenge bedt om en slik ordning. Flere har slengt seg på, som Portugal og Hellas. Tyskland, Nederland, Østerrike og Finland er skeptiske, fordi de frykter at regningen til slutt havner hos dem. Og det kan den raskt gjøre. Men den økonomiske krisen vil trolig bli for stor til at hvert enkelt land kan bære den alene, derfor trenger de hverandre.

Kanskje var von der Leyen på kontoret i toppetasjen i Berlaymont-bygningen i Brussel, da Italia ba om hjelp. Allerede i januar hadde hun gjort om deler av den generøse kontoretasjen til leilighet. Hjemmekontor eller karantene er ingen overgang for den ferske EU-presidenten. Hun bodde allerede på kontoret. Egentlig er det helt uvesentlig hvor Ursula von der Leyen var da alarmen gikk, for hun har ikke framstått som EUs kraftfulle leder under krisen. EU-institusjonene i Brussel var like uforberedt på en pandemi, som de enkelte medlemslandene var. Da Italia ba om hjelp var EU-parlamentet allerede i ferd med å stenge seg selv ned, lenge før resten av Europa gikk i lockdown.

Helsepolitikk er nasjonalstatenes ansvar. Felles budsjettpolitikk for euro-landene har få tilhengere. EU-samarbeidet blir aldri tettere enn det medlemsstatene selv ønsker. For tiden er alle seg selv nærmest. Og det var Kina som til sist fløy inn munnbind til italienerne.