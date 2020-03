Tallet på korona-relaterte dødsfall i Spania har økt med 849 det siste døgnet, opplyser helsemyndighetene i landet.

8.269 er nå bekreftet døde i Spania, og bare Italia har flere korona-relaterte dødsfall i verden.

94.417 personer har hittil fått påvist smitte i landet, en økning på i underkant av 6.500 det siste døgnet.

19.259 er friskmeldt, mens tilstanden for rundt 5.600 betegnes som alvorlig eller kritisk.

– Enorm avmaktsfølelse

Mens Spania har opplevd sitt verste koronadøgn til nå, opplever norske Kristin Vevatne, som er allmennlege i Barcelona, koronakrisen som en forferdelig krevende situasjon.

For bare tre uker siden gikk folk rolig på gatene. Nå endrer situasjonen seg fra dag til dag, forteller hun på telefon fra Spania.

– Vi er fortvilte og redde, og kjenner på en enorm avmaktsfølelse. Vi hadde ikke forestilt oss at dette skulle komme med en så stor kraft, sier Vevatne til TV 2.

Hun beskriver koronaviruset som lumskt og uforutsigbart, og sier det er ekstremt krevende å jobbe som lege i Spania nå. Over 12.000 helsearbeidere er ifølge New York Times smittet, og behovet for smittevernutstyr er enormt.

– Vi ser ikke lys i tunnelen. Vi venter på at smitteratioen skal gå ned, men det er ingen ting som tyder på at det kommer til å skje, sier legen som sier at situasjonen ser helsvart ut.

– Vi har sett mange pasienter som kommer med relativt milde symptomer, og noen dager senere kommer de tilbake med veldig klar forverring og er blitt veldig dårlige, sier Vevatne.

Klart budskap til nordmenn

Røntgenbildene som de tar av pasientene, viser dobbeltsidig lungebetennelse.

– Vi blir stadig overrasket over voldsomme og raske vendinger i pasientene og hvor dårlige de blir. Vi blir rett og slett satt ut av å se disse pasientene som på kort tid blir veldig dårlige, sier hun.

Legen har et klart budskap til nordmenn:

– Nå er det virkelig på tide å ta dette på alvor. Dette er veldig alvorlig. Det kan være lett å tenke at dette skjer i Spania, som er langt unna, men dette kan gå så fort. Det er ingen som vet hvordan det vil slå ut i Norge. Restriksjonene må være veldig strenge, fordi målet må være å ikke komme i situasjonen vi er i, sier Krstin Vevatne.

Det bor rundt 50.000 nordmenn i Spania i hele eller deler av året. Rundt 10-15.000 av dem bor i Alicante-provinsen.

Sjømannsprest Anita Dalehavn i Sjømannskirken i Torrevieja sier at hun er bekymret for en god del av nordmennene som nå befinner seg i Spania.

– Vi får ikke reist rundt og besøkt dem, og det er ikke alltid vi kommer i kontakt på telefon. De vi er mest bekymret for, er de som ikke har ressurser til å komme seg hjem, sier Dalehavn til TV 2.