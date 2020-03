Veterankeeperen Pepe Reina, som ble hentet på lån til Premier League-klubben Aston Villa fra AC Milan i januar, fryktet for livet etter å ha blitt alvorlig syk med det legene mener var koronaviruset.

I et intervju med italienske Corriere dello Sport forteller 37-åringen om en det han beskriver som «uendelige minutter med frykt» da han ble alvorlig syk med sykdommen Covid-19.

– Jeg vinner krigen mot koronaviruset, men det er først nå jeg er ferd med å vinne, sier Pepe Reina til den italienske avisen, før han forteller om sine grusomme erfaringer med sykdommen.

Qué pasa por tu cabeza cuando te entra el virus? Cómo manejas la preocupación si estás lejos de tu familia? Cómo te planteas la vuelta al fútbol? Las respuestas las tiene #ENCERRA2 en Birmingham @PReina25 pic.twitter.com/rCMZrAVri4 — Nacho Aranda (@arandatv) March 29, 2020

– Det verste øyeblikket i mitt liv

– Det vanskeligste øyeblikket jeg opplevde var da jeg ikke lenger fikk puste. Jeg fikk ikke i meg oksygen. Det var det verste øyeblikket jeg har opplevd i livet mitt, sier keeperen.

– Jeg følte meg trøtt og slapp etter å ha opplevd de første symptomene på viruset. Jeg fikk feber, tørrhøste og en kraftig hodepine som aldri så ut til å forsvinne. Jeg følte meg konstant trøtt. Så kom frykten da jeg plutselig ikke klarte å puste. Det var noen uendelige minutter med frykt, det var som om halsen min hadde lukket seg, fortsetter Reina.

Etter å ha isolert seg selv i åtte dager innendørs slapp viruset sakte, men sikkert taket. Nå er han på bedringens vei.

Keeperprofilen føler seg sikker på at han pådro seg koronaviruset, men fikk aldri reist på sykehus eller besøkt helsepersonell for å teste seg.

– Men jeg snakket med legene om symptomene jeg hadde, og de sa jeg hadde pådratt meg koronaviruset, selv om jeg aldri offisielt fikk testet meg, påpeker han, ifølge The Daily Mail.

– Ikke viktig å fullføre sesongen

Spanjolen, som har spilt i klubber som både Barcelona, Liverpool, Bayern München og Napoli i sin lange og innholdsrike karriere, advarer mot å starte opp Premier League for tidlig.

– Fotballen kommer i andre rekke nå. Jeg bryr meg ikke, egentlig. Helsen til verdens befolkning kommer foran alt annet. Jeg vil først støtte opp om å spille kamper igjen når forholdene ligger til rette for det, og folk er trygge. Fotball kan ikke være en prioritet nå. For meg er det ikke viktig å fullføre ligaen. Jeg vet at interessen for fotball er stor, og at det finnes økonomiske hensyn å ta. Men i samfunnet finnes det viktigere ting akkurat nå, og akkurat nå er det å helsen til verdens befolkning, slår han fast.