Over 12.000 har dødd som følge av koronaviruset i Italia, og tallene øker med rundt tusen personer om dagen.

Et Facebook-innlegg som skal oppmuntre folk til å holde seg inne har gått verden rundt.

I innlegget ser man flere titalls kister, og følgende tekst er lagt over:

«Hvis du fortsatt ikke er overbevist om å bli hjemme for deg og dine kjære... Her er et bilde fra Italia!»

Men, bildet viser ikke kistene til personer som har gått bort som følge av covid-19.

Stanset av faktasjekkere

Etter at bildet de siste ukene har gått sin seiersgang på nett, er det nå blitt stanset av Facebooks uavhengige faktasjekk.

FEILINFORMASJON: Etter den massive delingen på nett, har Facebooks uavhengige faktasjekkere stanset spredningen av det. Foto: Skjermdump

Til tross for at Facebook har stanset spredningen på sine nettsider, blir bildet fortsatt delt i andre sosiale medier, som Twitter og Instagram.

Den tidligere CNN-journalisten Maria Ressa er grunnlegger av og redaktør for nyhetsnettstedet Rappler.

Der skrives det at bildet først ble delt på Facebook av viralnettstedet Page Pinoy Viral FB 19. mars. Deretter ble det delt av komiker Jonathan Chan, og dermed tok bildet fyr. Bare fra hans Facebook-side er bildet blitt delt 114.000 ganger.

Viser båtflykninger og -migranter

Bildet er riktignok tatt i Italia, men det ble tatt av nyhetsbyrået AFP i 2013.

Omvendt bildesøk viser at originalbildet ble tatt etter at en båt med hundrevis av afrikanske asylsøkere sank utenfor den italienske øya Lampedusa.

Bildet viser kistene stilt opp i en lufthangar på Lampedusa lufthavn.

FLERE HUNDRE OMKOM: Bildet som blir spredt på nett viser kistene til de over 360 afrikanske asylsøkerne som druknet utenfor Lampedusa i oktober i 2013. Foto: Alberto Pizzoli/AFP

Satte fyr på klærne

Båten hadde dratt fra Libya 13 dager tidligere, og hadde opp mot 500 passasjerer.

PÅ REKKE OG RAD: Nyhetsbyrået AFP tok dette bildet 5. oktober 2013 etter havariet utenfor Lampedusa. Foto: Luca Bruno/AP

I en rapport fra UNHCR stod det at båten sank etter at motoren stanset like utenfor den italienske kysten. Asylsøkerne satte fyr på klærne sine i håp om at båten ville bli sett.

Kun 155 personer overlevde, og 366 omkom.