9. mars hadde «Paradise Hotel» premiere på TV3, og Sania Smestad (24) fra Bjørkelangen var en av deltakerne som sjekket inn.

Smestad forteller TV 2 at hun ønsket å bruke deltakelsen i realityserien som et springbrett, slik at YouTube-kanalen hennes kunne få mange flere følgere.

«Paradise Hotel» har vært starten på karrieren til flere kjendiser, som Petter Pilgaard (40), Kristin Gjelsvik (33), Stian «Staysman» Thorbjørnsen (38), Martine Lunde (24) og Isabel Raad (25).

Slik har det foreløpig ikke blitt for Sania Smestad. I skrivende stund har hun 47 følgere på YouTube.

Bare fem dager etter at «Paradise Hotel» hadde premiere, ble store deler av Norge stengt ned.

– Det ble fem dager med kjendisstatus, før hele Norge stengte. Det var ikke dette jeg hadde sett for meg, sier hun lattermildt til Indre Akershus Blad, som først omtalte saken.

Planene lagt på is

Smestad ønsket å erobre byen sammen med de andre realitydeltakerne, og håpet at rampelyset kunne gi henne flere følgere i sosiale medier.

I PARADIS: Sania Smestad sammen med «Paradise»-partner Martin Heier. Foto: Privat

Plutselig var alle utestedene blitt stengt, og hun ble permittert fra jobben som frisør på Strømmen.

– Jeg er ei festjente, og synes at det er utrolig morsomt å gå ut på byen. Vi hadde så mange planer, men nå er de lagt på is. Nå går jeg hjemme iført lang t-skjorte og tøfler. Det er ikke helt det samme, sier hun.

Smestad forteller at hun egentlig meldte seg på fjorårets sesong av «Paradise Hotel», og at opplevelsen da var motivasjonen.

Hun ble ikke valgt ut, men i år ringte produksjonsselskapet plutselig og spurte om hun ville bli med likevel.

– Jeg innrømmer at jeg tenkte at et offentlig fjes ville hjelpe meg på veien. Det er ikke lett å bli kjent på YouTube, sier hun.

Hun understreker at hun tar situasjonen på høyeste alvor, og at hun bidrar i den nasjonale dugnaden.

– Det er ingen kjendisdrømmer som har blitt knust her, men jeg innrømmer at jeg hadde sett for meg noe annet enn dette, sier hun.

SELFIE: Sania Smestad poserer på et selvportrett. Foto: Privat

Vil lage godt innhold

Dagene bruker hun nå på å etablere YouTube-kanalen sin, og å lære seg å lage godt innhold.

– Det er mye å sette seg inn i! Jeg prøver å lære meg å klippe videoer nå, sier hun.

Til tross for at hun ikke kan gå på kjendisfester og på byen sammen med de andre «Paradise» -deltakerne, har hun fått stor oppmerksomhet i sosiale medier.

24-åringen forteller at hun har fått seg skjult nummer fordi det i en periode ble det hun beskriver som «intenst»

– At folk kontakter meg i sosiale medier er bare hyggelig, men å ringe meg direkte er en annen sak, sier 24-åringen til Indre Akershus Blad.

På verdensbasis er det nå over 800.000 som har testet positivt på koronaviruset, og 41.000 har dødd som følge av det.