Vil stenge Trollstigen for turister i sommer

– Kornoasituasjonen gjør at turistene uteblir og da er tidspunktet perfekt for å stenge veien og starte den helt nødvendige rassikringen, sier Wold til TV 2.

Hun står utenfor Trollstigen gjestegård sammen med turistvert Edmund Meyer. Han har fått 40 000 kanselleringer på måltider som skulle vært servert passasjerer fra Hurtigruta og cruisegjester.

–Det blir en blodrød sommer om vi overlever. Klarer vi å nå ti prosent av fjorårets omsetning på 25 millioner kroner skal vi være fornøyde, sier Meyer.

Må sikres

Han er helt enig med ordføreren som vil stenge ned hele turistattraksjonen for å gjøre nødvendig rassikring.

– Sesongen er spolert uansett. La oss gjøre det i år og ikke utsett det til senere år når turistene forhåpentligvis er kommet tilbake, sier Meyer til TV 2.

Statens vegvesen har i en rapport fra 2018 konkludert med at det er rasfare på deler av veien, og spesielt utsatt er Kjelstadlinja før man kommer til Stigfossbrua. Her har geologene markert ut 11 steinblokker som må fjernes.

Ordfører i Rauma, Yvonne Wold (Sv). Foto: Arne Rovick

– Nå er det viktigere enn noen gang at vi klarer å snu oss raskt rundt og få gjort arbeidet i en sesong som likevel blir begrenset. Samtidig vil det være et viktig bidrag til å holde oppe anleggsbransjen som nå har mye ledig kapasitet, mener Wold.

– Det eneste som trengs nå er lemping av rigide anbudssystemer som normalt sett tar lang tid. Her er det om å gjøre å komme i gang raskt, ordføreren.

Maskinene klare

Maskinentreprenørenes forbund synes forslaget er meget bra.

Julie Brodtkorpb. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg tenker at det er en veldig klok ordfører, for det å stenge der nå i en tid der vi ikke har turisme og folk holder seg inne, da vil man både kunne gjøre denne rassikringen effektiv sånn at det blir billigere, og uten plunder og heft for folk flest som ellers i året har lyst til å kunne bruke den flotte naturen og denne turistattraksjonen, sier direktør Julie Brodtkorb til TV 2.

Forbundet har kartlagt at ressurser står klare til å ta oppdrag.

– Vi har entreprenører over hele landet som står klare for å ta fatt i de oppdragene som kommunene nå kan finne frem og sette i verk.

Kommunene får fem milliarder kroner i ekstra bevilgninger og en milliard går til ulike veiprosjekt.

– Vi er kjempefornøyd! Den pakken sørger for at viktige distriktsarbeidsplasser i Norge kan bygge, vedlikeholde og rassikre veier veldig raskt, sier Brodtkorb til TV 2.

Norge tryggere

Ordføreren mener også det er viktig av hensyn til reiselivsbransjen å gjennomføre rassikringen nå.