– Om spillerne ikke godtar lønnskutt nå, vil folk undre seg over hvilken planet de lever på

Se «Mens vi venter på Premier League» på TV 2 Sumo

Den vedvarende spredningen av koronaviruset har sendt hele verden ut i økonomisk usikkerhet.

Stengingen av samfunnet for å hindre smitte har ført til at arbeidsledigheten har skutt til værs på alle kontinenter, og sendt millioner av mennesker ut i økonomisk uføre.

Men i Premier League tjener fremdeles de største stjernene sine astronomiske summer. De best betalte spillerne har ukelønninger på over fire millioner kroner etter at lønnsgaloppen nærmest har eksplodert i Premier League de siste ti årene.

– De kunne fint gått ned 20 prosent i lønn

Med en verden i økonomisk krise mener nå den anerkjente ESPN-reporteren og skribenten Mark Ogden at tiden er inne for at stjernene i Premier League godtar et lønnskutt.

MENER SPILLERNE MÅ NED I LØNN: ESPN-reporter Mark Ogden.

– Akkurat nå er det mange i verden som mister jobbene sine, mens spillerne i Premier League tjener sjusifret millioner i uken. De kunne derfor fint godtatt et lønnskutt på 20 prosent, og likevel hatt mer enn nok til å betale for huset og for sin familie. Jeg tror det vil være god PR for fotballspillere om de nå godtar et lønnskutt, sier Ogden til TV 2.

Han tror det bare er et spørsmål om tid før lønnsgaloppen i Premier League vil stoppe, og den økonomiske krisen på grunn av spredningen av koronaviruset vil tvinge spillerne ned i lønn.

– Jeg tror både trenere og fotballspillere i Premier League må gjøre det. Jeg tror folk vil bli overrasket om fotballspillerne ikke kommer til å gå ned i lønn. Om de ikke gjør som resten av verden, vil folk undre seg over hvilken planet de lever på. Fotballstjernene må vise solidaritet til supporterne som på grunn av den økonomiske situasjonen fremover kanskje ikke får råd til å gå på kamp, for de må prioritere å betale for mat på bordet og huslånet sitt. Fotballen må ofre seg nå, slår Ogden fast.

Flere klubber i Premier League har tatt grep på grunn av situasjonen som har oppstått som en følge av at ligaen ble stoppet.

Newcastle var første Premier League-klubb til å kutte lønnen til de ansatte med unntak av spillerne da de gjorde det mandag. Nå følger Spurs etter.

Tottenham-eier Daniel Levy bekreftet tirsdag at han har kuttet lønnen til 550 ansatte, men så langt ingen spillere.