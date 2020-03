Alexander Sørloth om Crystal Palace-tiden: – Dette ødela selvtilliten

Hele episoden med Alexander Sørloth kan du høre på Spotify, Itunes og Soundcloud.

På Deadline day i vintervinduet 2018 signerte trønderen for Crystal Palace. Sørloth kan avsløre at det var mye frem og tilbake før overgangen omsider ble noe av.

– Jeg husker vi skulle spille en treningkamp med Midtjylland rett før vi skulle reise til Dubai på treningsleir. Da ringte agenten min meg og sa at Palace var interessert i å signere meg. Det her var drøyt to uker før vinduet stengte, forteller Sørloth i TV 2s Premier League podkast, og fortsetter:

– Derfra var avtalen av og på nærmest annenhver dag, så til slutt hadde jeg egentlig slått meg til ro med at jeg skulle bli i Midtjylland.

Men på treningsleir i Dubai fikk Sørloth en telefon fra agenten.

– To dager før overgangsvinduet stengte fikk jeg beskjed om at klubbene var enige, og at jeg måtte gjøre meg klar til å reise til London.

– Da jeg landet i London, fikk jeg beskjed om at klubbene ikke var enige allikevel, og at det ikke blir noen overgang. Jeg spurte agenten min om hva som foregikk. Han svarte at det har vært en misforståelse mellom euro og pund. Hele dagen var bare frem og tilbake, men til slutt ble vi enige og rakk det med tre minutter før vinduet stengte, forteller Sørloth.

– Gikk ut over selvtilliten

Men tiden hans i Crystal Palace ble ikke som kraftspissen hadde håpet på. Etter lite spilletid ble han etter hvert lånt ut til belgiske Gent, før han senere ble lånt ut til tyrkiske Trabzonspor. Der er 24-åringen nå toppscorer med 19 ligamål, og laget kjemper om et etterlengtet seriegull.

Det er en stor kontrast til tiden i Crystal Palace.

– Jeg hadde et feilaktig annullert mål mot Chelsea i en av de første kampene. Hvis jeg hadde scora da, kan det hende at jeg hadde befestet posisjonen min i laget. Uka etter skulle jeg starte mot Huddersfield, men dro dessverre på meg en skade.

Sørloth slo opp igjen skaden flere ganger, og var ute i over to måneder. Da han var skadefri, slet han med å få spilletid.

– Jeg prøvde å tenke positivt, men fikk ikke ett minutt til resten av sesongen, selv om jeg var i troppen. Det gikk ut over selvtilliten når jeg ikke fikk spille mer etter de fire første kampene, hvor jeg følte jeg hadde gjort en grei figur.

Lite spilletid

Etter sommeren var Sørloth fortsatt i Crystal Palace, men fikk bare innhopp i Premier League.