Korpsøvingen ble avlyst – da fikk dirigenten en idé

Berbé sier både musikere og foreldre likte den svært utradisjonelle øvelsen. Påfunnet har også fått en rekke «likes» og kommentarer fra andre enn korpsmedlemmene etter at en video fra øvelsen ble delt i sosiale medier.

Dirigenten er sikker på at vi kommer til å se mange slike alternative løsninger, også hos andre musikkgrupper, i tiden fremover.

– Det kryr av kreative dirigenter, korpsledere og musikere der ute. Alle sitter foran skjermene sine nå, og man ser video etter video som dukker opp, sier Berbé.

KORPSBILER. Slik så det ut da skolekorpset øvde ved Vike småbåthavn i Møre og Romsdal. Foto: Geir Stokkeland

– Ta vare på opplevelsen

Den engasjerte dirigenten forteller at det var store smil på alle kanter denne forblåste vårdagen. At det var et artig påfunn, er de fleste enige i, men det viktigste for Berbé var å skape en positiv opplevelse for ungdommene.

– Vi må opprettholde den følelsen de vanligvis får av å lage musikk sammen. Mestringsfølelsen og tilknytningen til korpset. Det er poenget med disse prosjektene, sier dirigenten.

– Hva syns du om resultatet?

– Det var helt fantastisk! Jeg hadde ikke forventet at det skulle gå så bra. Det var veldig morsomt, og jeg koste meg skikkelig.