Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal fremme forslag til videre tiltak i barnehager og skoler under koronakrisen.

– En gradvis åpning er nok noe vi vil adressere, Hege Nilssen, som leder utvalget, til TV 2.

– Hva betyr det?

– Det betyr at vi vil se på, for eksempel diskusjonen om utsatte barn og unge, og hvor mange av dem som får et tilbud i dag, og om det er mulig å utvide det tilbudet for å ivareta denne gruppen på en bedre måte enn i dag. Vi kommer helt sikkert til å gjøre vurderinger av at hvis vi må åpne under strenge smittevernbetingelser med mindre grupper, hvilke grupper barn og unge er det da fornuftig å prioriere, sier utvalgslederen.

Til daglig er hun direktør i Utdanningsdirektoratet.

– Vurderer dere å åpne skolen for ett trinn, som førsteklassingene?

– Det kan godt hende, men jeg kan ikke foregripe ekspertgruppens tilrådning.

Forslagene skal kunne inngå som en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for videre tiltak under den pågående viruspandemien.

– Det ekspertgruppen nå skal vurdere er muligheten for å åpne barnehager og skoler for noen, eller alle barn og unge på en måte som er forenelig med smittevernhensynet, både hos barn og unge og hos disse som jobber i de institusjonene, sier Nilssen.

– Vi kom til å beskrive hvilke konsekvenser stengte barnehager og skoler har for barn og unge, men vi kommer også til å se på hvordan andre restriksjoner virker. Det er jo restriksjoner på fritidsaktiviteter og andre sosiale arenaer, og også på tjenester til utsatte barn og unge. Så vi har et mandat til å beskrive hvordan denne situasjonene er og hvilke tiltak som kan iverksettes i perioden etter påske, sier Nilssen.

Barn sliter

Barnehager og skoler er foreløpig stengt til og med 2. påskedag – mandag 13. april, men 8. april skal regjeringen legge frem en ny vurdering.

I går fortalte TV 2 hvordan chatte-tjenesten Snakk om psyken har mottatt over 500 henvendelser fra barn og unge som ikke har det bra hjemme.

Utvalgslederen sier de er bekymret for barn som ikke har det bra i hjemmet.

– Dette går bra mange steder, mange barn og unge klarer seg godt også i denne situasjonen med barnehager og skoler stengt, men vi er bekymret for utsatte barn og unge, og vi vet at det kan være veldig krevende for de.