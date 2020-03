Det er Laerdal Medical og Servi AS som i samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt har utviklet nød-respiratoren, som skal brukes i intensivbehandling av koronapasienter.

Eivind Gransæther, som er ingeniør og gründer i olje- og gassbransjen i Stavanger, hadde ideen til respiratorløsningen, da han 12. mars tok kontakt med Forsvarets Forskningsinstitutt.

Innen juni skal bedriftene etter planen ha produsert 1000 nye respiratorer som skal tas i bruk ved norske sykehus.

– Dette er veldig gode nyheter. Vi vet at Norge i løpet av de nærmeste månedene vil nå en topp i antall syke pasienter med covid-19. Disse respiratorene gjør helsevesenet bedre i stand til å håndtere denne toppen, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding.

Regjeringen skal finansiere prosjektet.

– Dette viser hva vi kan få til i dette landet når det virkelig gjelder. Her har ulike miljøer funnet sammen og brukt kompetansen sin på nye måter, sier Solberg.

Starter produksjon i april

Det er i dag 97 koronasmittede personer som får intensivbehandling med respirator i Norge.

Folkehelseinstituttet har anslått at det kan bli behov for mellom 600 og 1200 intensivplasser. Norge har i dag 682 respiratorer, i tillegg til at 441 skal leveres i løpet av våren.

Den nye nød-respiratoren har blitt testet og anbefalt av kliniske eksperter ved universitetssykehusene i Stavanger og Oslo, Forsvarets Forskningsinstitutt og Forsvarets Sanitet.

Planen er at produksjonen av apparatene, som skal foregå i Kristiansand, skal starte i april.

– Må være forberedt

Statsminister Erna Solberg sier tirsdag ettermiddag at vi nå er avhengige av å bygge opp kapasiteten på helsevesenet

– Koronapandemien har utløst et akutt merbehov for respiratorer over hele verden og leveringstiden fra produsentene er lengre og mer usikre enn normalt, sier hun.

De siste ukene har det vært diskutert om norske sykehus har nok respiratorer dersom flere skulle trenge slik behandling. Statsministeren understreker at hun håper det ikke blir et scenario, dersom folk fortsetter å følge tiltakene som er satt inn mot smittespredning.

– Men samtidig må vi være forberedt på at det likevel skjer.

Vurderer eksport

Helseminister Bent Høie (H) opplyser at de 1000 apparatene regjeringen har bestilt, er mer enn det man trenger i Norge.

– Men vi vet at det er et stort behov også i andre land og ser derfor på muligheten for eksport, sier Høie.

Kostnaden på bestillingen er ikke kjent.