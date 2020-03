Koronafrykten er kommet til Russland

Mens koronaviruset spredte seg med rekordfart i både Europa, USA og Asia, hadde Vladimir Putin tilsynelatende alt under kontroll.

Inntil de siste få dagene hadde Russland bare registrert noen få, spredte tilfeller.

Så vellykket var tilsynelatende smittevernarbeidet, at Putin forrige uke sendte smitteverneksperter, respiratorer og annen medisinsk hjelp til Italia.

Nå kan det se ut som om Russland snart vil komme til å trenge utstyret selv.

Voldsom økning

Denne uken har nemlig alt endret seg.

Bare siste døgn har det vært en økning i antall smittede på nesten 30 prosent.

Enkelte eksperter tror dette har sammenheng med at testrutinene er blitt lagt om.

Tidligere ble hvert mistenkt tilfelle testet flere ganger for å verifisere resultatene. Prøvene måtte undersøkes ved et spesiallaboratorium i Sibir før de ble ansett som bekreftet.

Fra nå av skal det holde med én test.

Samtidig viser offisiell statistikk at mørketallene kan være store. I Moskva var det for eksempel i januar en 39 prosent økning i tilfellene av lungebetennelse.

Lederen for den uavhengige fagforeningen Legealliansen, Anastasia Vasiljeva mener helsemyndighetene systematisk og med vilje har feildiagnostisert koronapasienter for å skjønnmale virkeligheten.

– Den første koronapasienten som døde i Russland, døde offisielt av blodpropp. For strengt tatt er det ingen som dør av selve koronaviruset. De dør av komplikasjonene. På den måten kan de manipulere opplysningene som kommer ut, sier Vasiljeva til TV-kanalen CNN.

Kode for å kaste søpla

Antall smittede kan dermed være langt høyere enn de offisielle tallene viser, noe som også gjenspeiles i de ekstreme tiltakene som nå settes i verk for å hindre ytterligere spredning.

De over 13 millioner innbyggerne i Europas største by, Moskva, ble i går satt under strengt portforbud. Og nå strammes hjemmekaranten ytterligere til.

Ifølge avisen Kommersant, vil Moskva kommune nå at folk søker digitalt om tillatelse for enhver bevegelse utenfor hjemmet. Til og med hvis de skal ut for å kaste søpla eller gå tur med hunden.

Hvis kommunen godkjenner søknaden, får man tilsendt en QR-kode som kan fremvises til politiet. Uten denne risikerer man bot på opptil én gjennomsnittlig årslønn hvis man smitter andre med viruset.

Nasjonalt gjelder foreløpig ikke slike regler, men i dag hastegodkjente den russiske nasjonalforsamlingen en lov som åpner for at det innføres unntakstilstand i hele landet.