Slik unngår du at påske-turen blir en smittefelle

Hytteturer og utenlandsreiser er kansellert, og mange planlegger å dra på påsketur i egen kommune.

Skal man tro leder i Den norske turistforening (DNT) i Oslo, Henning Hoff Wikborg, kan det være fornuftig å styre unna de mest populære turområdene.

– Det er en fare for at det kan bli fullt på kjente utfartssteder. Hvis alle tar et ansvar for å finne alternative ruter er det mer enn plass nok til alle, men man må tenke kreativt, ifølge Wikborg.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), mener dette er påsken der man skal lese en god bok og følge med på påskekrim.

– Jeg oppfordrer folk til å styre unna de mest populære turområdene som Sognsvann, Frognerseteren og Bygdøy, sier han.

Følg rådene

Johansen påpeker imidlertid at det er viktig med frisk luft, men at man må følge rådene om håndhygiene og avstand.

– Det viktig å få litt frisk luft. Ingen hovedsteder i verden kan tilby så flotte turområder som det Oslo kan gjøre, både i marka og langs fjorden. Selv om Oslo-folk er glade i å bruke marka og fjorden, er tiden inne for å bryte vaner og velge nye stier nå, sier han.

Roger Valhammer (Ap), byrådsleder i Bergen, oppfordrer folk til å utforske byen og byfjellene, så lenge man tar hensyn, holder avstand og følger øvrige råd.

– I forkant av forrige finværshelg lagde vi fem turvettregler, innførte enveisgåing opp Stoltzen og Oppstemten, har plassert ut skilter i alle større områder, og la godt til rette for at bergenserne kunne benytte turområder i bydelene gjennom for eksempel flere parkeringsplasser. Vi sendte også SMS til alle innbyggerne våre med informasjon. Det så vi hadde god effekt, sier han.

Dropp bilen

Én av grunnene til at det hoper seg spesielt opp på enkelte steder er parkeringsmuligheter.

– Vi ser at folk samler seg på enkelte plasser, og det gjelder særlig de som kjører bil til utfartsteder, sier Wikborg.

Han oppfordrer potensielle påskevandrere til å la bilen stå, og til gjengjeld få trippel gevinst.

– Hvis folk unnlater å bruke bilen og spaserer hjemmefra vil man oppdage nye utfartssteder, beveget seg mer og unngått de spesielt folksomme plassene, sier Wikborg.

Han forteller at DNT nylig har oppdatert sine hjemmesider, slik at turforslag «utenfor dørstokken» skal være lettere tilgjengelig,

Styr unna felles toaletter

Geir Bukholm, områdedirektør, samt i ledelsen for smittevern, miljø og helse i Folkehelseinstituttet, forteller at det blir tatt løpende risikovurderinger når det kommer til påskeferien.