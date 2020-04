Kjendisenes barn svarer: Slik er mamma og pappas hjemmeskole

Tiåringen i huset, Maria, lar tvilen komme mammaen til gode, og mener innsatsen står til en firer på skalaen.

– Mamma sliter mest med å holde kontroll på både Magnus og meg – hun klarer ikke helt å hjelpe begge samtidig. Hun klarer heller ikke matten min så veldig godt, og er litt utålmodig. Men ellers er hun flink til å hjelpe og skjønner ganske mye, sier hun, og skryter ellers av skolelunsjen mammaen disker opp med.

Men hva sier Fossum selv om barnas dom?

– Den er ganske rettferdig. Jeg er ikke imponert over egne lærerferdigheter, selv om både mamma og svigermor har vært lærere. Jeg burde vært mer tålmodig, og er overrasket over hvor mye jeg har glemt, sier hun.

Lærere Khamitskaya og A. Andersen

Dommer: Léon (7)

Karakter Nadya: 6

Karakter Mads: 4/5

GOD I GYM: Her er Léon, Nadya og Evie (4) er klare for gymtime. Foto: Privat

Proffdanser Nadya Khamitskaya (37) og video-direktør i Aller Media, Mads A. Andersen (37), kan være strålende fornøyd med gjennomsnittskarakteren fra Léon (7).

Mor i huset sto til toppkarakter, mens far har litt å jobbe med.

– Mamma er flink i norsk, matte, KRLE, vite gåter, tegning også er hun veldig god i gym. Hun er ikke dårlig i noe, sier Léon.

Han begrunner farens vurdering slik:

– Pappa er også god på alle fag, utenom gym, men han er sånn terningkast-fire-god. Han er ikke så god til å skrive, sitter alltid i møter og har nesten aldri tid til å hjelpe meg, forteller Léon.

Sjuåringen synes forøvrig at hjemmeskole i seg selv har stått til en firer, og gleder seg til å komme tilbake til den vanlige skolehverdagen.

Lærere Solli og vikar Ullevålseter

Dommer: Alva (7)

Karakter Mette: 6

Karakter Pål: Ingen vurdering

Hjemme hos familien Solli Ullevålseter er det mor i huset, kickbokser Mette Solli, som tar seg av undervisningen. Ullevålseter legger ikke skjul på at han har lite å stille opp med i forhold.

VIKAR: Pål Anders Ullevålseter innrømmer at det er mor i huset, Mette Solli, som er best egnet til å være hjemmelærer for Alva (7). Foto: Privat

– Jeg skal ikke skryte på meg noe der, altså, sier enduro- og rallyføreren.

Han har imidlertid steppet inn som lærervikar i kunst og håndtverk for anledningen. Vurderingsgrunnlaget var dog tydeligvis for lite for Alva, så hun gir kun karakter til sin mor. Og her er det lite å klage på ifølge sjuåringen.

– Jeg gir mamma terningkast 6. Hun er ikke så flink i matematikk, men er likevel veldig flink til å lære bort ting. Det har gått veldig fint å ha hjemmeskole, men jeg savner vennene mine veldig, og jeg gleder meg til å komme tilbake til skolen igjen, sier Alva.

Aller først gleder hun seg til påske, selv om den skal tilbringes hjemme, og vet akkurat hva hun skal bruke ferien på.

– Jeg skal lete etter egg som mamma og pappa har gjemt. Også tror jeg at påskeharen og påskekyllingen kommer på besøk, avslutter hun.

Lærere Guttormsen og Sørensen

Dommer: Ingelin (7)

Karakter Iselin: 6

Karakter Tom: 2

TOPPKARAKTER! Ingelin ga mamma toppkarakter, og pappaen en toer. Foto: Privat

Hjemme hos blogger og sexolog Iselin Guttormsen (33) og samboeren Tom Sørensen har mannen i huset klart å karre til seg en vurdering, han sto akkurat med karakteren 2, mens mamma Iselin får toppkarakter.

– Det er så koselig, utbryter Guttormsen når hun får karakteren.

Ingelin er svært fornøyd med mors hjemmeskole-ferdigheter.

– Mamma er god på alt, sier sjuåringen kontant, før hun korrigerer seg litt, og sier at det var dårlig at mamma glemte lese-stunden en dag.

FORNØYD: Iselin Guttormsen ble strålende fornøyd med toppkarakteren. Foto: Privat

– Pappa er dårlig i nesten alt, men er god i matte, da. Han er bare på jobb, og sitter bare i telefonen og sier: «Vent litt da», sier Ingelin videre.

Mamma Guttormsen tar dog pappa Tom litt i forsvar, og informerer om at han er på jobb hver dag, og at det stort sett er Iselin som har holdt skole i heimen.