Kaggestad ut mot håndteringen av «Tettey-saken»: – De kan bare skrote høydehusforbudet

– Regelen er bare til pynt

Mads Kaggestad mener håndteringen er et bevis på at høydehusforbudet er utdatert.

– De sender et signal om at det er helt greit, når en utøver legger ut en video som kan være ulovlig i henhold til reglene, og ingenting gjøres. Det sender et signal om at regelen bare er til pynt, sier Mads Kaggestad.

– Tror du dette vil skape en ny debatt om høydehus?

– Jeg tror dette er en regel som de bare kan skrote. Jeg tror dette kan være spikeren i kista på den regelen. Det viser at de ikke tar det på alvor, når det er gode muligheter for å følge opp saken. Når en Instagram-video fra en kjent norsk utøver ikke utløser handling, så blir det vanskelig.

Idrettsjurist Robin Mackenzie-Robinson er langt på vei enig med Kaggestad.

– Flere har vært skeptiske og ikke helt sett poenget med et regelverk som virker å ikke håndheves. Det har derimot vært sagt at en må kunne stole på norske utøvere og at disse er såpass ærlige og redelige og følgelig ikke vil bryte regelverket. Finn Aagard (kommunikasjonssjef) har uttalt at NIF likevel vil kunne sanksjonere skulle de bli forelagt bevis på et regelbrudd. Her har i så fall NIF trolig sin første mulighet til å sanksjonere siden høydehusforbudet trådte i kraft i 2003. Forutsatt at det er et regelbrudd og NIF av en eller annen grunn skulle velge å ikke sanksjonere, vil skeptikerne få rett i at dette er et forbud som det ikke har noen konsekvenser å bryte. Da kan man med fordel «skrote» hele forbundet. Du kan si at NIF er litt presset til å handle her, sier han.