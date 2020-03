– Stengte skoler innebærer mindre læring og mer utenforskap. Stengte skoler er en nødløsning, og som vi må gjøre det beste ut av til vi kan åpne skolene. Lærerne og skolelederne har vært fantastiske, men det er begrensninger for hva man får til, sier Steffensen til TV 2.

Han sier de helsefaglige rådene skal veie tyngst, og vil ikke slå fast hva regjeringen bør gjøre når de 8. april skal presentere en ny vurdering.

– Prioritet en er smittebegrensning nå. FHI har jo tegnet opp tre scenarioer, hvor det i går kom frem at flere er på intensiv enn hva som er antatt. Det viser at vi kanskje ikke er helt i mål med tiltakene ennå. Jeg tenker det er klokt å avvente til regjeringen har gjort sine vurderinger, og vil ikke komme med noe bombastisk nå.

Steffensen er likevel klar på at han håper skolene kan åpne etter påske.

– Det er mange foreldre som ønsker det og mange unger som ønsker. Det vil selvfølgelig gi en bedre undervisning enn de de får i dag, sier lederen av utdanningskomiteen.

I KARANTENE: Roy Steffensen har selv fått påvist smitte. Foto: Vidar Ruud

– Men FHI har jo ikke gitt et råd om at skolene bør stenge, og vært klare på at åpning av skoler burde vurderes?

– De ga ikke et helt konkret råd om det, men de har heller ikke sagt at skolene bør åpnes. Tiltakene må vare til etter påske, og kanskje lenger. Jeg håper utfallet blir at skolene åpnes, men vi må se helheten i smittesituasjon og følge de faglige rådene.

Folkehelseinstiuttet har tidligere vist til Finland, der barneskolene er åpnet igjen fra første til tredje klasse, og barnehagene.

– Hva tenker du om de barna som ikke har det så greit nå?

– Jeg håper det er gode forhold for alle barn, men vet det er noen som lever i hjem de ikke ha det bra. Jeg håper det er rutiner som kan ivareta de i den situasjonen vi er i. Det er ofte lærer som først fanger opp de som ikke har det greit, så det beste er om vi får barna tilbake på skolen.

Ap: Sårbare bør prioriteres

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg sier at balansen mellom å ivareta sårbare barn og smittevernhensyn er vanskelig.

– Arbeiderpartiet er spesielt bekymret for sårbare barn nå, og frykter denne skolestengningen vil føre til at de som har lærervansker vil ligge lenger bak etter dette og at det blir et større utenforskap, sier Tvedt Solberg til TV 2.