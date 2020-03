Reagerer på at klubber vurderer å droppe permitteringer

– Ja, det kan tenkes. Det at man åpner opp litt nå betyr jo at vi kan ha en viss form for organisert aktivitet. Men det er fortsatt langt unna den normale treningssituasjonen, påpeker han.

TV 2s sportskommentator mener det kan by på utfordringer.

– Jeg synes det blir en vanskelig øvelse å finne ut hvor mye en spiller kan trene hvis han er for eksempel er permittert 45 prosent. Hvem skal bedømme hvor mye den spilleren kan trene da? Det blir definitivt et krevende puslespill å løse, sier hun.

TV 2 har vært i kontakt med flere klubber som har permittert sine spillere, som foreløpig sier det er for tidlig å si når de vil være tilbake på feltet.

– Fordel for klubber som ikke har permittert spillere

Sportsklubben Brann er blant klubbene som ikke har permittert sine spillere.

– En av grunnene til at vi ikke permitterte er fordi vi ønsker å ha mye mer kontroll på spillerne, noe vi ikke kan når de er permitterte, forteller Rune Soltvedt, sportsjef i Brann, og fortetter:

– Det er også den usikkerheten om spillerne kan forlate oss etter 14 dager. Vi har nok en fordel med at vi kan trene når mange andre klubber ikke kan pålegge spillerne sine å gjøre det.