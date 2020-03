De siste ukene har man opplevd store snøfall flere steder i landet, og det har hytteeieren rundt om fått merke.

Det er innført forbud om å overnatte på hytter som ikke ligger i din bostedskommune, men det er åpent for dagsturer slik at hytteeiere får gjort nødvendig vedlikehold - som å koste snø fra taket.

I Rana kommune er det mange som har hytter på den andre siden av grensa. Rune Soleng er én av dem, og forteller at den regelen ikke gjelder for ham.

Hytta ligger 10 mil fra der Soleng bor.

– Jeg har hytte i Hemavan, og får ikke lov til å dra over for å berge hytta uten å bli satt i 14 dagers karantene, forteller han til TV 2.

Hemavan er et eldorado for nordmenn, og folk fra regionene Helgeland og Salten, samt en god del bodøværinger har hytte på Hemavan.

Det var Rana blad som omtalte saken først.

Frykter hytta går tapt

– Jeg har forsøkt alt fra å prate med kommuneoverlegen til politiet. Men nasjonale regler sier at vi ikke kan dra til Sverige uten å få 14 dager i karantene når vi kommer tilbake, sier han.

– Jeg frykter at hytta kan gå tapt, og jeg er sikker på at noen hytter vil kollapse, sier Soleng som har vært i kontakt med flere hytteeiere som tror det samme.

Videre forteller Soleng om at det er to regler de kan forholde seg til.

– Vi får lov til å dra over, men da blir det karantene. Så den ene slår i hjel den andre, sier han.

– Har du vært i kontakt med bekjente i Sverige som kan hjelpe deg?

– Det bor ikke så mange av dem i det området, men jeg har vært i kontakt med noen. Beskjeden jeg fikk var at de kanskje fikk anledning mot helgen, men da kan det vært for sent.

Kan ikke være i karantene

Grunnen til at han selv ikke drar over grensa er fordi han har en samfunnskritisk rolle.

Rune Soleng frykter for hytta. Foto: Privat

– Jeg har ansatte under meg og vi er knyttet opp mot fjernvarmenettet. Får ikke vi rykket ut da det trengs, risikerer blant annet sykehusene å gå tom for strøm. Da kan ikke jeg sitte i karantene, sier han.

Kontaktet politiet

Nå har han vært i kontakt med både kommunen, politiet og forsikringsselskapet for å finne en løsning.

– Jeg har sagt at de kan få lov til å spore telefonen min, eller at vi kan bruke Facetime. Jeg er bare redd for hytta, sier Solegn.

– Det som er faktum er at hytter i Sverige, og dermed store verdier, står i fare for å gå tapt som følge av reglene. Det er for jævlig, mener han.

Bekrefter

Politibetjent Jensen i politiet i Nordland bekrefter til TV 2 at man er nødt til å være 14 dager i karantene dersom man krysser grensen.

– Det er lite man får gjort med de reglene. Jeg vet det er mange som har den problemstillingen, og vi har fått flere henvendelser.

– Noen har kjørt over grensa for å gjøre vedlikehold og tar de 14 dagene i karantene, sier hun.