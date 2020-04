– Det er uforståelig

– Jeg tror Mattilsynet tar feil. Vi vurderer det slik at løssalget av smågodt er en aktuell smitterisiko, sier Helgeland.

Av smittevernhensyn har flere kommuner valgt å innføre forbud mot salg av smågodt. Mattilsynet mener på sin side, at smågodtsalget er trygt.

– Smitte via matvarer uten emballasje er lite sannsynlig, siden koronaviruset først og fremst smitter gjennom luftveiene ved kontakt med en smittet person, sier matdirektør i Mattilsynet, Karina Kaupang.

Kommuneoverlege Helgeland er uenig i den vurderingen.

– Det er vanskelig å bevise at smitten sprer seg via matvarene, men det er også vanskelig å motbevise. Tenk om noen tar på smågodtet, og at noen andre deretter kjøper smågodtet og spiser det, sier han.

Forbud

Haugesund er en av kommunene som har valgt å forby salget av smågodt.

«Det er ikke tillatt å selge smågodt, nøtter eller andre ikke-emballerte varer som brødvarer i skuffer, kaker eller andre varer uten emballasje», lyder lovforskriften.

KRITISK: Kommuneoverlege i Haugesund, Jostein Helgeland. Foto: Haugesund Høyre

– Dette er et lite offer, sammenliknet med flere andre tiltak, sier kommuneoverlege Helgeland.

Mattilsynet tror at man trygt kan kjøpe innholdet i påskeegget, så lenge butikkene tar hygienen på alvor.

– Butikker må alltid sørge for at salget foregår på en hygienisk måte. Skjeer til smågodt bør skiftes eller vaskes flere ganger om dagen. Godteriet bør også oppbevares i beholdere med lokk, sier Kaupang fra Mattilsynet.

Forsker: – Delvis enig

Immunologi-forsker Gunnveig Grødeland sier at Mattilsynet ikke kan være sikre på at de gjør lurt i å godkjenne smågodt-salget.

– Det er for enkelt å si at viruset ikke pleier å overføres via overflaten av smågodtet, men samtidig så skal man jo ikke ta på matvarene med hendene, sier Grødeland.

IMMUNOLOG: Gunnveig Grødeland. Foto: UiO

Hun forklarer videre at smitterisikoen ved berøring av smågodtskjeen er like stor som ved frukten eller melkekartongen.

– Smitterisikoen ligger i berøringen. Så om vi tar et forbehold om at ingen småbarn tar hendene ned i smågodtskuffen, så vil smitterisikoen være like stor via alle overflater.

Grødeland er enig med Helgeland i at Mattilsynet ikke kan bevise at smitterisikoen via smågodtet er liten, men hun minner også om at det er mye som vi ikke kan vite for sikkert.

– Kan du vite at jeg ikke kommer til å kollidere når jeg kjører motorveien hjem fra jobb etterpå? Nei, det kan man heller ikke vite.