«Atter en gang har de gjort det, søringan altså, eller TV 2.»

Torgeir Sørensen og Karstein Olsen fra henholdsvis Sortland og Kvaløya i Tromsø, måtte ta bladet fra munnen da de hørte TV 2s Maiken Sørdal Fosen melde været nylig.

I sendingen sier 29-åringen at det laver ned, og viser det bekreftende ved å holde frem en liten snøball.

– Her i Bergen ser dere at det laver ned. Det er rett og slett full vinter her jeg står, sier Sørdal Fosen.

Videoen la Sørensen ut på sin private YouTube-konto, og i skrivende stund har hele 116.000 sett mesterverket.

Det var avisa Vesterålen Online som først publiserte videoen.

– Følte hun skula på meg

Til TV 2 forteller nordlendingen at han dagen etter fikk litt dårlig samvittighet overfor Sørdal Fosen.



– Da jeg så på værmeldingen dagen etter, følte jeg at hun skula på meg gjennom skjermen, sier han og ler.

Sørensen forteller at han har fått flere meldinger fra søringer som tror han kritiserer. Han påpeker at videoen kun er laget for moro skyld.

– Jeg har svart flere og sagt klart ifra at det kun er et stikk utelukkende på «det laver ned». Vi vet jo at det kan være uvær sørpå også. Det var bare ikke det akkurat da hun sa det, sier Sørensen og humrer.

Lo godt

Mandag denne uken gikk han inn på Facebook, søkte opp Sørdal Fosen og sendte henne en privat melding. Han skrev at han håpet hun tok det hele med godt humør.

Og det gjorde hun.

Sørdal Fosen lo godt da hun så videoen for første gang.

– Videoen var veldig gøy sammensatt. Dette kunne fort blitt vinterlåta 2020, sier hun til TV 2 og ler.

Værmelderen har fått meldinger i diverse innbokser fra kjente og ukjente – fra både nord og sør.

– Den har virkelig spredd seg som ild i tørt gress! De (Sørensen og Olsen, journ.anm) har virkelig truffet en nerve hos det norske folk, sier Sørdal Fosen.

Innrømmer overtenning

Hun innrømmer at hun kanskje fikk en smule overtenning da hun endelig så snø i hjembyen, og forteller at det kom en tett snøbyge mens hun sto der.

– Står du fortsatt ved at det faktisk lavet ned?

– Da jeg sto der følte jeg at det virkelig lavet ned. I Bergen har vi så vidt sett snøen, så vi kan vel si at jeg fikk litt overtenning. Jeg ble litt revet med og er veldig klar over at det ikke er i nærheten av snøværet som er i Nord-Norge.

Hun avslutter med å si at det er fint å kunne være en del av en videosnutt som sprer latter og glede.

– Det er kjekt å kunne være en del av noe som får folk til å le i disse dager. Alle synes det er morsomt, og mye fordi han har klippet det gøy sammen. Det er fint å kunne bidra til latter.