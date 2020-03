Aston Villa-kapteinen må betale en bot på 150.000 pund, altså nærmere to millioner norske kroner etter at han kolliderte med to biler søndag morgen. Det melder The Times.

Beløpet skal være det samme som to ukers lønn.

Mandag skrev Aston Villa i en uttalelse at de var dypt skuffet over at Grealish hadde ignorert påbudet om å holde seg hjemme. De informerte samtidig at spilleren ville bli straffet og bøtelagt, og at pengene ville bli donert til The University Hospitals Charity i Birmingham. De mottar altså nå to millioner kroner.

Grealish publiserte en video på Twitter mandag der han beklaget handlingene sine, og sa at han var flau over hva han hadde gjort. Han poengterte også at det var dumt av ham å dra hjemmefra, og ba samtidig alle følge rådene fra helsemyndighetene.

– Det skal i hvert fall jeg gjøre i tiden fremover. Så håper jeg at vi alle kan være ute og kose oss når situasjonen har blitt bedre, sier 24-åringen i videoen.

Det var sent lørdag kveld at Grealish ifølge Daily Mail besøkte sin tidligere klubbkompis Ross McCormack, der det skal ha pågått en fest. Tidlig søndag morgen krasjet han inn i to parkerte biler med sin Range Rover.

The Telegraph skriver at Grealish forlot ulykkesstedet til fots. Det skal bare ha blitt mindre materielle skader på de parkerte bilene. Politiet skal nå ha åpnet etterforskning av saken og kommer til å avhøre Aston Villa-stjernen.