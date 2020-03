Nytt for årest seriespill er at vinneren ikke bare sikrer seg en plass i sluttspillet, førsteplassen får også en direkte invitasjon til den nordiske kvalifiseringen til BLAST Spring Series.

Og det var nettopp denne billetten de to beste lagene i årets sesong kjempet om i vårens siste TV-kamp.

Forhåndsfavoritt Apeks fikk det alt annet enn enkelt mot Bifrost, som måtte vinne 2-0 for å ta både første plassen og invitasjonen.

Til tross for 1-1 og poengdeling vant Apeks seriespillet og BLAST-billetten uten å imponere mot Bifrost.

– At vi i det hele tatt har spilt to uavgjorte kamper er katastrofisk. I mine øyne burde seriespillet være barneskirenn og grunnen til at vi tapte Nuke var ikke på grunn av at Bifrost er veldig flinke, men fordi at vi ikke spiller i nærheten av det vi bør gjøre, forteller Erik «Truth» Hansen Dyrnes i Apeks etter kampen.

– Det blir mye arbeid for å komme oss ut av den dårlige perioden

Dyrnes mener at inngangsbilletten til Elisa Invitational, som den nordiske kvalifiseringen også heter er svært viktig for Apeks' sportslige utvikling.

Erik «Truth» Hansen Dyrnes i Apeks mener de har skuffet under årets seriespill. Foto: Sindre Stien/Good Game

– At vi fikk plass i BLAST-kvalifiseringen er utrolig viktig for oss. Vi får muligheten til å bevise oss på en større arena, forhåpentligvis på LAN, at vi faktisk har noe der å gjøre. Det at vi får velge motstander i sluttspillet har vi ikke tenkt noe på, vi bør slå alle lagene som gikk videre til sluttspillet.

Telialigaen annonserte mandag formiddag at sluttspillet vil gå uten publikum. Dyrnes tror det legger en demper på stemningen.

– Det at sluttspillet ikke blir på LAN er kjedelig siden jeg føler at stemningen fra finalene går litt bort og jeg tror de mindre lagene kommer til å dra en fordel av å ikke spille på en scene.

Dyrnes forteller at det ikke blir nevneverdig med feiring etter mandagens seier ettersom mye arbeid gjenstår for Apeks.

– Jeg tror nok ikke det blir en feiring over Skype. Det blir mye arbeid fram mot sluttspillet og BLAST for å komme oss ut av den dårlige perioden vi er i for øyeblikket, avslutter Apeks-spilleren.

