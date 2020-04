Går mot 14 millioner i minus i 2019

Kan gå ut over egenkapitalen

Skiforbundet er nemlig allerede i en økonomisk negativ spiral. En rapport lagt frem av et eksternt utvalg i 2019 viste at skiforbundet hadde et driftsresultat på minus 13 millioner for perioden 2016 til 2018. Ved inngangen til 2016 var egenkapitalen på 87,5 millioner kroner. Med 14 millioner i minus i 2019 og kutt på minst 50 millioner i 2020 er det ventet at den vil krympe.

– Slik jeg ser det er tiden inne for å ta et grundig oppgjør med hva de har råd til framover. De blir nødt til å bruke penger utifra det de har og finne ut av hvordan de staker retningen videre med det som utgangspunkt, slik jeg ser det. En endring må til, sier Hammerseng-Edin.

På spørsmål om skiforbundet har nok egenkapital til å unngå å gå konkurs, svarer Espen Graff dette:

– Norges skiforbund har en egenkapital, men vårt fokus er nå å gjøre nødvendige kutt for å sikre forsvarlig drift. Styret må eventuelt beslutte bruk av egenkapitalen, sier kommunikasjonssjef Graff.