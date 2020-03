Det er ikke bare korona-pandemien som påvirker norsk økonomi akkurat nå. Kronekursen har også fått kraftig juling de siste par ukene, blant annet mot euro.

Enkelt forklart gjør det norske varer og tjenester rimeligere for de som kjøper av oss. Mens varer produsert i utlandet blir dyrere å kjøpe med norske kroner.

Bilbransjen er vant til å forholde seg til svingninger her og det er ventet at en rekke importører vil øke prisene etter hvert som de skal kjøpe inn biler basert på dagens kurs.

Øker grunnprisen

Nå skriver bransje-nettstedet Bilbransje24.no at den norske BMW-importøren denne uken setter opp prisene på nye biler.

– Fra i morgen, 1. april, øker vi grunnprisen med 5 prosent - som et direkte resultat av den svake kronekursen, sier Marius Tegneby, informasjonsdirektør i BMW Norge, til Bilbransje24.no.

Importøren endrer også noe på kampanjestrukturen, men understreker samtidig at de ikke kompenserer for alt kronen har tapt seg:

Marius Tegneby er informasjonsdirektør i BMW Norge

Gjelder ikke de som har bestilt

– Til tross for at prisøkningen på 5 prosent i kombinasjon med endringene i kampanjene kan oppleves som betydelige, er det fortsatt langt unna tilsvarende det fallet den norske kronen har hatt siden midten av februar, i forhold til euro, sier Tegneby.

I løpet av kort tid har det blitt om lag 20-30 prosent dyrere å importere varer til Norge.

– Vi har ønsket å finne en balansegang som også tar høyde for at kronekursen vil kunne styrke seg i tiden fremover, sier Tegneby.

Han poengterer samtidig at de som allerede har bestilt ny BMW, ikke blir berørt av dette:

Her trenger du ingen nøkkel - og det finnes ikke dørhåndtak

Den særpregede elbilen i3 har vært en stor salgssuksess i Norge de siste årene, og har sin del av æren for at det samlede BMW-salget har vært svært høyt.

Kraftig opptur i Norge

– Det er viktig å understreke at kunder som har bil i bestilling har en garantert pris å forholde seg til gjennom sin kontrakt. Våre prisjusteringer har ikke tilbakevirkende kraft. Kontrakter som signeres frem til og med 31. mars vil ha dagens priser som gjeldende. Det vil si at nye kunder har ut dagen på seg til å signere kontrakt med dagens gjeldende pris, sier Tegneby, til Bilbransje24.no.

BMW har for øvrig hatt en kraftig opptur i det norske markedet de siste årene. Per nå er de nummer fire på registreringsstatistikken, og har solgt og registrert 1.637 nye biler her til lands i året to første måneder.

BMW er også et av merkene med størst modellutvalg. Prisene spenner fra 314.000 for rimeligste utgave av 1-serie – til over to millioner for de dyreste modellene. Og fra i morgen blir altså alle 5 prosent dyrere.

Derfor er norske BMW-kunder annerledes enn alle andre

Senere i år kommer BMW med elektrisk SUV, det ligger an til å bli en attraktiv bil i det norske markedet. iX3 er navnet og dette er el-utgaven av BMWs populære familie-SUV, X3.

Video: Her kan du se mer av BMWs elektriske fremtid