Eltefrie rundstykker og grytebrød

Eilin Lundekvam By fra Matprat baker i kjøkkenet i dag. Dette er bakst som er enkel og bake og perfekt å dele med noen.

Eltefrie frørundstykker:



Rik på smak og fiber

350 g hvetemel

150 g havregryn

50 g gresskarkjerner

50 g linfrø

50 g solsikkekjerner

½ ts tørrgjær

1 ts salt

5 dl vann

Evt vann til å pensle med + frø til pynt + 1 dl siktet hvetemel til å bake ut med

Dag 1:

Ha alle ingrediensene i en bakebolle, og rør sammen. Deigen skal være ganske løs, men ikke flyte utover. Dekk bollen med plast eller lokk, og la deigen heve i romtemperatur over natten eller i 10-15 timer.

Dag 2:



Strø godt med mel på kjøkkenbenken. Tøm deigen ut, og strekk deigen og brett den inn mot midten et par ganger. Legg deigen med skjøten ned. Dekk over deigen med bakebollen, og la den etterheve i ca. 2 timer. En halvtime før du skal steke rundstykkene, setter du ovnen på 250 grader. Sett samtidig inn en stekeplate så den blir varmet opp. Bruk en deigskrape eller en skarp kniv til å dele deigen 8-10 emner. Dypp rundstykkene i litt frø eller gryn som du har strødd på benken. Dersom deigen ikke er våt/klissete nok, pensle emnene med vann og dryss over frøene. Legg rundstykkene på bakepapir. Ta ut den varme stekeplaten og dra bakepapiret med rundstykkene forsiktig over på den. Sett stekeplaten med rundstykkene midt i ovnen, og stek i cirka 10 minutter. Avkjøl på rist.

Grovt grytebrød:



Sprø og god skorpe

250 g siktet hvetemel

250 g grovt hvetemel

½ ts tørrgjær

1 ts salt

1 ts sukker

4 ½ dl kaldt vann

Jerngryte (20–24 cm) som tåler 250 grader og har lokk

1 dl siktet hvetemel til å bake ut med

Dag 1:



Ha alle ingrediensene i en bakebolle, og rør sammen. Deigen skal være ganske løs, men ikke flyte utover. Dekk bollen med plast eller lokk, og la deigen heve i romtemperatur over natten, eller i 10-15 timer.

Dag 2:



Strø over godt med mel på kjøkkenbenken. Tøm deigen ut på bakepapiret. Strekk deigen ut, og brett den inn mot midten et par ganger. Legg deigen med skjøten ned på benken. Dekk deigen med bakebollen, og la etterheve i ca. 1,5 - 2 timer. En halvtime før du skal steke brødet setter du ovnen på 250 grader. Sett samtidig inn gryten du skal steke brødet i. Når brødet er ferdig etterhevet, hvelver du det opp i den varme gryta. Hvis brøddeigen ligger ujevnt i gryta kan du riste litt forsiktig på den. Husk grytekluter, for gryten er skikkelig varm! Sett på lokket og stek brødet på nederste rille i ca. 30 minutter. Ta av lokket og stek videre i cirka 10 minutter, til brødet har fått en gyllen og fin farge. Ta brødet ut av gryta. Når du banker på undersiden av brødet skal du høre en hul lyd. Virker brødet litt lite stekt, kan du legge det på en rist og steke det videre i noen minutter til. Avkjøl på rist.