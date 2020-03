Administrasjonen i Bodø kommune anbefaler til bystyret om å videreføre karantenereglene for folk som kommer sørfra, men åpner opp for at folk kan komme til kommunen for å jobbe. De må da holde seg i karantene på fritiden.

Dette vil gjøre situasjonen smidigere for næringslivet som sliter med å få norsk arbeidskraft til landsdelen, nå som utenlandske arbeidere blir satt i karantene.

Myker opp

– I dag har vi besluttet å videreføre de lokale kravene som gjelder tilreisende fra sør for Dovre. Samtidig tar vi på alvor det faktum at vi skal gjøre det vi kan for å holde arbeidslivet i gang i denne situasjonen vi er, sier ordfører Ida Pinnerød (Ap) på en pressekonferanse tirsdag.

Tett dialog med regjeringa

Det vil si at arbeidskraft som kommer sør for Dovre får lov til å gjøre jobben sin uten å søke dispensasjon, men på ettermiddagstid eller på fritiden er nødt til å sitte i karantene. Det blir nå opp til arbeidsgiver å følge opp smittevern.

– Vi har alle et ønske for å legge til rette for at folk kan jobbe og at næringslivet kan gå sin gang. Vi jobber hele tiden med å finne gode løsninger, forteller Pinnerød og legger til at Bodø kommune har vært en viktig bidragsyter til den nasjonale veilederen.

– Vi har hatt en tett og god dialog, og er glad vi inn viktige innspill der. Samtidig er vi glad for at vi får ha strenge karanteneregler, sier hun.

Det er bystyret som skal fatte endelig vedtak førstkommende onsdag.

Saken oppdateres!