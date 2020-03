Et overnattingstilbud for hjemløse i Las Vegas i Nevada måtte stenge sist uke etter at en av brukerne testet positivt for koronavirus.

Omkring 500 mennesker sto plutselig uten overnattingstilbud. Da tok myndighetene grep.

På en parkeringsplass ble det merket opp et rutenett som markerer liggeplasser med trygg avstand til naboen. Amerikanerne kaller det «social distancing boxes».

Kritikk

Tiltaket er en nødløsning for at de som trenger det, skal ha et overnattingstilbud fram til det ordinære senteret er tilbake i drift. Det skjer 3. april om alt går etter planen.

Parkeringsplassen tilhører et anlegg som huser et kongressenter og en baseballstadion. Bilder av hjemløse som sover utendørs på en betongflate skapte imidlertid reaksjoner på sosiale medier i løpet av helgen, skriver CNN.

– Las Vegas plasserer hjemløse på parkeringsplasser mens hotellene står tomme. På ett vis oppsummerer dette bildet alt som er galt med dette landet og dets respons på COVID-19-krisen, skriver en Twitter-bruker.

– Alle gjør så godt de kan

Myndighetene svarer at de gjør så godt de kan i den vanskelige situasjonen som oppsto da senteret plutselig måtte stenge dørene.

– Jeg tror hele landet har opplevd at vi ikke klarer å håndtere situasjonen vi står i. Det handler ikke bare om de hjemløse. Dette har overveldet ressursene overalt og jeg tror alle gjør så godt de kan, sier David Riggleman, kommunikasjonsdirektør for Las Vegas by.